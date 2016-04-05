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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3439344034413442>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:43

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:когда все спятили
все спят а э.отопление работает по 1/2 стоимости для двухзонных абонов (фактически даром)

:cry:
Держи карман шире!
Это первый сезон, когда все льготы на электрику обнулены.

Кому обнулили? В Києві працює.[/quote]


у меня в доме всем поставили двухзоновые счётчики, чтобы перенести нагрузку на ночь...
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:13

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.

А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання?
Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.

Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі.
І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Версии: проблемы с генерацией.
с передачей проблемы.
Потом с распределением.
Потом с перераспределением.
Теперь с частотой.
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:54

  maza5 написав: Кого читати, що дивитись це моя особиста справа. 8)

О упущеном, Видео выставлялось на этом форуме Сумских партизан, где звучал прямой текст службе ББС, теперь: https://apostrophe.ua/news/society/2023 ... ova/289949
И самом интересном, случае(далеко не единичном, о чём достаточно информации):
https://apostrophe.ua/news/society/2023 ... ort/289945

А если финансовом, то где паралель, между Украиной и Зимбабве?
В "свете турне Лукашенко"?
Ибо Зимбабве на порядок, оказывается не коррумпированной, https://charter97.org/ru/news/2023/1/30/534228/ и на какой момент?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:36

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.


На многих ТЭС некоторые блоки на ночь тушат, утром поднимают - это для оборудования очень плохо но так делали еще осенью. Сейчас может тоже так делают, а может меньше импортируют ночью, сугубо мое мнение это делается для экономии и топлива и меньше импортируют (экономия денег)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:59

  maza5 написав: Кого читати, що дивитись це моя особиста справа. 8)

Если иного то почему не рассматривать всесторонне?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/2/7387690/

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в статье швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, ссылающегося на двух независимых собеседников во власти Германии.
https://www.nzz.ch/international/kampfp ... duced=true
Они заявили, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам.

Бернс озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир". Размер территории, о котором идет речь, якобы составлял около 20% площади Украины, что примерно совпадает с Донецкой и Луганской областями.

Собеседники NZZ добавили, что и Украина, и Россия отказались от "мирного плана". В Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве считают, что в долгосрочной перспективе все равно выиграют войну.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:05

  Diablo1977 написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.


На многих ТЭС некоторые блоки на ночь тушат, утром поднимают - это для оборудования очень плохо но так делали еще осенью. Сейчас может тоже так делают, а может меньше импортируют ночью, сугубо мое мнение это делается для экономии и топлива и меньше импортируют (экономия денег)

При дефиците в 20% ночное падение не покрывает потребности.
Тысячи абонентов до сих пор без света - на линии огня с 24го февраля прошлого года.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:07

То, о чем время от времени размышляли на ветке

Временный глава МВД анонсировал набор штурмовых бригад добровольцев из числа сотрудников и всех остальных желающих присоединиться.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:08

  maza5 написав: Кого читати, що дивитись це моя особиста справа. 8)


Если Культуры и морали, то коим образом: https://life.pravda.com.ua/culture/2023/02/2/252674/
:?:
.........
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:15

  beee написав:Версии: проблемы с генерацией.
с передачей проблемы.
Потом с распределением.
Потом с перераспределением.
Теперь с частотой.

Причины ночного отключена ЭЭ.
Как версия с активной работой ГАЭС ночью.
Причем часть ГАЭС возможно расположены не в Украине.
У меня эта версия единственная разумно обосновывает ночные отключения.
Возможно даже поставили на ГЕС сверхмощные насосы и качают воду в верхние водохранилища.
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