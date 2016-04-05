detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання? Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.
Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі. І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Версии: проблемы с генерацией. с передачей проблемы. Потом с распределением. Потом с перераспределением. Теперь с частотой.
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
На многих ТЭС некоторые блоки на ночь тушат, утром поднимают - это для оборудования очень плохо но так делали еще осенью. Сейчас может тоже так делают, а может меньше импортируют ночью, сугубо мое мнение это делается для экономии и топлива и меньше импортируют (экономия денег)
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в статье швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, ссылающегося на двух независимых собеседников во власти Германии. https://www.nzz.ch/international/kampfp ... duced=true Они заявили, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам.
Бернс озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир". Размер территории, о котором идет речь, якобы составлял около 20% площади Украины, что примерно совпадает с Донецкой и Луганской областями.
Собеседники NZZ добавили, что и Украина, и Россия отказались от "мирного плана". В Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве считают, что в долгосрочной перспективе все равно выиграют войну.
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
На многих ТЭС некоторые блоки на ночь тушат, утром поднимают - это для оборудования очень плохо но так делали еще осенью. Сейчас может тоже так делают, а может меньше импортируют ночью, сугубо мое мнение это делается для экономии и топлива и меньше импортируют (экономия денег)
При дефиците в 20% ночное падение не покрывает потребности. Тысячи абонентов до сих пор без света - на линии огня с 24го февраля прошлого года.
beee написав:Версии: проблемы с генерацией. с передачей проблемы. Потом с распределением. Потом с перераспределением. Теперь с частотой.
Причины ночного отключена ЭЭ. Как версия с активной работой ГАЭС ночью. Причем часть ГАЭС возможно расположены не в Украине. У меня эта версия единственная разумно обосновывает ночные отключения. Возможно даже поставили на ГЕС сверхмощные насосы и качают воду в верхние водохранилища.