...На выходных Путин провел ряд консультаций с людьми из ближнего окружения. Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года. Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года. Посредниками готовы выступать семь стран-гарантов. Эти предложения пока НЕ поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года.