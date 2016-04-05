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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3440344134423443
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 03:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.

Він з окопів це розповідає ?

5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України
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