maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.
Він з окопів це розповідає ?
5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України
Генерали не завжди повинні сидіти в окопах.Чи в Канаді відніше де і хто сидить? Чи ви вважаєте, що і Залужний теж сидить в окопі? Щодо того інтервю. Так, Кривонос збрехав назвавши про 300 тис, бо Резніков каже що біля кордону вже 500 тис.
Він генерал у відставці, звідки йому знати події в реальному часі. До того ж він політично заангажований тому те що він говорить не обов’язково корисно для держави, скоріше корисно для окремих політичних фігур.
Він генерал у відставці, звідки йому знати події в реальному часі. До того ж він політично заангажований тому те що він говорить не обов’язково корисно для держави, скоріше корисно для окремих політичних фігур.
Військові не повинні оприлюднювати такі данні в реальному часі для пересічних громадян як мінимум. Я запитав конкретно про те відео де є відповідні події. Що саме ви вважаєте є не правда? Та несе шкоду державі.