maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.
Він з окопів це розповідає ?
5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України
Генерали не завжди повинні сидіти в окопах.Чи в Канаді відніше де і хто сидить? Чи ви вважаєте, що і Залужний теж сидить в окопі? Щодо того інтервю. Так, Кривонос збрехав назвавши про 300 тис, бо Резніков каже що біля кордону вже 500 тис.
Він генерал у відставці, звідки йому знати події в реальному часі. До того ж він політично заангажований тому те що він говорить не обов’язково корисно для держави, скоріше корисно для окремих політичних фігур.
Він генерал у відставці, звідки йому знати події в реальному часі. До того ж він політично заангажований тому те що він говорить не обов’язково корисно для держави, скоріше корисно для окремих політичних фігур.
Військові не повинні оприлюднювати такі данні в реальному часі для пересічних громадян як мінимум. Я запитав конкретно про те відео де є відповідні події. Що саме ви вважаєте є не правда? Та несе шкоду державі.
vitaliian написав:23 января генерал свр писал такое
... На выходных Путин провел ряд консультаций с людьми из ближнего окружения. Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года. Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года. Посредниками готовы выступать семь стран-гарантов. Эти предложения пока НЕ поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года. https://t.me/generalsvr/1374
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а сегодня Бабель написал такое
Джерела видання серед німецьких політиків розповіли, що в середині січня президент США Джо Байден доручив очільнику ЦРУ Вільяму Бернсу відвідати Київ та Москву і оцінити їхню готовність до перемовин. План був простий: території в обмін на мир. Росія нібито мала отримати близько 20% територій України і завершити війну. Обидві країни відмовилися. Україна не захотіла віддавати території, а в росії вважають, що в довгостроковій перспективі зможуть перемогти у війні та окупувати ще більше територій. https://t.me/babel/27703
Донецкая + Луганская обл. чуть меньше 10 % с Крымом примерно 15% с Херсонской примерно 20%
То есть (если то что пишут правда) им предложили отойти с Запорожской области.
ЦРУ и Белый дом отрицают, что США якобы предлагали Украине отказаться от части территорий ради мира.
Зампредставителя Совета нацбезопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung о подобной инициативе является "неточным".
В ЦРУ также назвали "абсолютно ложным" сообщение о тайной поездке главы ведомства в Москву для обсуждения мирного плана по Украине.
Путін наказав захопити Запоріжжя до березня ТЕКСТ: ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЬГА, 2 лютого 2023, "Російські окупанти, що розквартирувалися навколо села Микільське і в районі у напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після частування горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя
vitaliian написав:
antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать
по моим источникам готовится Курская дуга -2 с участием нескольких десятков танковых девизий с каждой из сторон. Не случайно вдруг запад решил нам дать брони больше 300 шт с той стороны планируется до 1000 единиц, даже с Манголии тянут советскую технику. С РБ вытянули уже всё что ездило. Цель захват Запорожской области в админ. границах.
Имхо основные удары нужно ждать там и Харькову. С логистикой там ещё больше жопа, чем год назад, удары будут наноситься там, где есть ЖД сообщение. Бахмут в этом плане тупик. По этой же причине удары со стороны границы РБ маловероятны.
Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области до марта. Рашисты уже начинают врать о захвате территорий, - Гайдай
По словам главы ОВА, атак на Луганском направлении стало больше и туда оккупанты стягивают все больше резервов, в частности, сосредоточили много сил в Счастье. Однако из-за частой бавовны там им приходится прятать военную технику.
Рашисты заблаговременно начали говорить о захвате некоторых населенных пунктов, но эта информация - ложь. В оккупированном Северодонецке вместо коммуникаций рашисты поставили палатки, назвав их пунктами обогрева. В области также с 11 февраля отключат мобильный интернет, чтобы их позиции не сливали ВСУ.
Працівники Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпального в локомотивному депо Одеса-Сортувальна.
У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір з приватною компанією на перевезення пального.
Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, при цьому відстань між ними 40 км.
Наразі триває подальша перевірка, а фігуранти схеми звільнені з АТ «Укрзалізниця».
Міністерство внутрішніх справ України анонсувало створення штурмових бригад "Гвардія наступу". Вони будуть складатися з добровольців, які зараз працюють в структурах МВС - поліції, Прикордонній службі та Національній гвардії, та будуть активно залучатися у операції зі звільнення території України від окупантів. https://www.npu.gov.ua/news/ihor-klymen ... ia-nastupu
Не знаю для чого використали поняття "анонсу". Що міністр, що СМІ. Ці підрозділи (Азов, ,Спартан і т.д.) вже давно є і діють. Поповнюються особовим складом. І за можливості намагаються розширитися хоч до армійських корпусів. Обмеженням виступає не відсутність анонсування їх в суспільстві, а можливість поповнення особовим складом та забезпечення озброєнням.
З таким же успіхом можна було анонсувати створення в ЗСУ 128 бригади, 93, 80 і т.д. бригад. Закликати всіх охочих, підкреслювати наявність бойового досвіду та ін. в командирів.
Єдина відмінність тільки у оголошеній комплектації суто добровольцями. Тобто без мобілізованих. Хоча в цих підрозділах МВС так і було.