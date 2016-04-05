Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:56

НАЗК вважає, що сьогодні немає встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку:«Дійсно, правила перетинання кордону не відповідають положенням Основного закону, який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є наразі. Проте встановлення факту неконституційності тих правил належить до повноважень КСУ. До нього з цього приводу мають звернутися президент чи народні депутати (щонайменше 45 осіб), Верховний Суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини, а не фізичні особи», – пояснює експертка.Зважаючи на це, довести в суді відсутність встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку без рішення КСУ про невідповідність Конституції правил перетину кордону, майже неможливо.От це яскравий приклад необхідності законності.Бо що заважає зробити це законно???Да ніщо.Але без цього виникає повний капець:всім наявно видно, що є порушення Конституції (не чогось, а Конституції і вказано, як це потрібно законно робити), але поки Конституційний суд не визначив (не визнав своїм рішенням) незаконності, то -- й пох...На Конституцію, на права громадян, на незаконність дій не голови колгоспу, а Кабміну країни.І гаранту пох, і обраним представникам народу (депутатам) пох.А виконавча влада (посадовці) роблять, що хочуть і як хочуть.Після цього посилатися на конституційний обов'язок до обивателя -- це, м'яко кажучи, недоречно.А справи-то на 5 хвилин...Проголосували й все.