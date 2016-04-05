detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Версии: проблемы с генерацией. с передачей проблемы. Потом с распределением. Потом с перераспределением. Теперь с частотой.
Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна.
maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.
Він з окопів це розповідає ?
5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України
Хтось розповідав про дефіцит кадрів, типу не можна звільнити Резнікова за корупцію, бо нема ким замінити. Замініть от Кривоносом, але ні, це ж клятий порохобот, краще якогось тамаду чи сексологиню призначити на відповідальну посаду, зате лояльного. З таким підходом, перспективи країни туманні.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 03 лют, 2023 11:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777"[quote="5536814:detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.[/quote А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання? Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.
Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі. І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
Ви самі собі суперечите.
___________________________________ В чому?
Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику. Навіть коли в час найменшого загального споживання (тобто уночі) відключають не його, а когось.
detroytred написав:Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику
не совсем. У кого э. Отопление, как его можно догнать? Либо мёрзнете, либо греетесь. Разве что теплоаккумуляторы за миллион денег ставить. В остальном да, потребление смещается в те периоды когда свет есть.
Джерела видання серед німецьких політиків розповіли, що в середині січня президент США Джо Байден доручив очільнику ЦРУ Вільяму Бернсу відвідати Київ та Москву і оцінити їхню готовність до перемовин. План був простий: території в обмін на мир. Росія нібито мала отримати близько 20% територій України і завершити війну. Обидві країни відмовилися. Україна не захотіла віддавати території, а в росії вважають, що в довгостроковій перспективі зможуть перемогти у війні та окупувати ще більше територій. https://t.me/babel/27703
Донецкая + Луганская обл. чуть меньше 10 % с Крымом примерно 15% с Херсонской примерно 20%
То есть (если то что пишут правда) им предложили отойти с Запорожской области.
Як ви так рахуєте? Зараз захоплено рівно 18%. Тобто ми ще повинні віддати 2%, тобто ще віддати усю Донецьку область. "Шикарні" пропозиція для України. Якщо це правда(дуже сумніваюсь), то про яку перемогу України усі тилдичать?
Відмова РФ від цієї шикарної(для РФ) пропозиції також виглядає дуже странно. Відвоювати РФ ще щось звичайно може, але проблеми в економіці наростають і путін це прекрасно знає. По його сьогоднішній риториці очевидно що таку пропозицію він би прийняв.
НАЗК вважає, що сьогодні немає встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку:
«Дійсно, правила перетинання кордону не відповідають положенням Основного закону, який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є наразі. Проте встановлення факту неконституційності тих правил належить до повноважень КСУ. До нього з цього приводу мають звернутися президент чи народні депутати (щонайменше 45 осіб), Верховний Суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини, а не фізичні особи», – пояснює експертка.
От це яскравий приклад необхідності законності. Бо що заважає зробити це законно??? Да ніщо.
Але без цього виникає повний капець: всім наявно видно, що є порушення Конституції (не чогось, а Конституції і вказано, як це потрібно законно робити), але поки Конституційний суд не визначив (не визнав своїм рішенням) незаконності, то -- й пох... На Конституцію, на права громадян, на незаконність дій не голови колгоспу, а Кабміну країни.
І гаранту пох, і обраним представникам народу (депутатам) пох. А виконавча влада (посадовці) роблять, що хочуть і як хочуть.
Після цього посилатися на конституційний обов'язок до обивателя -- це, м'яко кажучи, недоречно. А справи-то на 5 хвилин... Проголосували й все.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 лют, 2023 11:58, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна
бабло звісно є проблемою, але не думаю, що основною. Вихід з енергосистеми ЗАЕС зробив роботу енергосистеми на межі, і будь-яка втрата потужностей вибиває її. Якщо ви проаналізуєте відключення - то побачите, що вночі відключають МЕНШЕ ніж вдень. Додайте до цього вуличне освітлення(яке відключають далеко не всюди), обігрів акумулятори та ще деякі речі високої потужності - і виявиться, що все сходиться.
detroytred написав:Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику
не совсем. У кого э. Отопление, как его можно догнать? Либо мёрзнете, либо греетесь. Разве что теплоаккумуляторы за миллион денег ставить. В остальном да, потребление смещается в те периоды когда свет есть.
при этом коеф. одновременности не действуют, зато достигается эффект аналогично "резонансу"
detroytred написав:Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику
не совсем. У кого э. Отопление, как его можно догнать? Либо мёрзнете, либо греетесь. Разве что теплоаккумуляторы за миллион денег ставить. В остальном да, потребление смещается в те периоды когда свет есть.
Елементарно! Розжарюють температуру в хаті до +26 і вище. Щоб при вимкненні електрики хата охолоняла.
detroytred Ці дві тези: 1. Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання. 2. Відключення не зменшує споживання е/е. Не можуть бути істинні одночасно. Вам напевно треба повчити математику чи фізику щоб це зрозуміти, мені лінь пояснювати.