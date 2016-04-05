detroytred написав:Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику
не совсем. У кого э. Отопление, как его можно догнать? Либо мёрзнете, либо греетесь. Разве что теплоаккумуляторы за миллион денег ставить. В остальном да, потребление смещается в те периоды когда свет есть.
Ну такое, у меня платёжки уменьшились по электричеству почти в 2 раза с отключениями. Не успеваю догонять до стандартного расхода. Реже чайники, готовка, стирка...
Путін наказав захопити Запоріжжя до березня ТЕКСТ: ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЬГА, 2 лютого 2023, "Російські окупанти, що розквартирувалися навколо села Микільське і в районі у напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після частування горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя
vitaliian написав:по моим источникам готовится Курская дуга -2 с участием нескольких десятков танковых девизий с каждой из сторон. Не случайно вдруг запад решил нам дать брони больше 300 шт с той стороны планируется до 1000 единиц, даже с Манголии тянут советскую технику. С РБ вытянули уже всё что ездило. Цель захват Запорожской области в админ. границах.
Имхо основные удары нужно ждать там и Харькову. С логистикой там ещё больше жопа, чем год назад, удары будут наноситься там, где есть ЖД сообщение. Бахмут в этом плане тупик. По этой же причине удары со стороны границы РБ маловероятны.
Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области до марта. Рашисты уже начинают врать о захвате территорий, - Гайдай
По словам главы ОВА, атак на Луганском направлении стало больше и туда оккупанты стягивают все больше резервов, в частности, сосредоточили много сил в Счастье. Однако из-за частой бавовны там им приходится прятать военную технику.
Рашисты заблаговременно начали говорить о захвате некоторых населенных пунктов, но эта информация - ложь. В оккупированном Северодонецке вместо коммуникаций рашисты поставили палатки, назвав их пунктами обогрева. В области также с 11 февраля отключат мобильный интернет, чтобы их позиции не сливали ВСУ.
+++ Спеціально цитую цю відповідь щоб не повторятись. "Путін наказав" звучить грозно, але це давно вже просто слова(або фейк).
andrijk777 написав:detroytred Ці дві тези: 1. Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання. 2. Відключення не зменшує споживання е/е. Не можуть бути істинні одночасно. Вам напевно треба повчити математику чи фізику щоб це зрозуміти, мені лінь пояснювати.
Якщо Вам не зрозуміло наявне -- в *Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.* мається на увазі ОДНОЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОГО найменшого споживання. Одночасного загального. А у п.2 -- загального.
То треба Вам повчитися трохи. Зауважте, мені не ліньки було вказати Вам на простіші наявні речі.
Да і культурі теж не завадить повчитися. Маєте зауваження, то, будьте ласкаві, пояснюйте. Або мовчіть))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 лют, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.
Він з окопів це розповідає ?
5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України
Генерали не завжди повинні сидіти в окопах.Чи в Канаді відніше де і хто сидить? Чи ви вважаєте, що і Залужний теж сидить в окопі? Щодо того інтервю. Так, Кривонос збрехав назвавши про 300 тис, бо Резніков каже що біля кордону вже 500 тис.
andrijk777 написав:Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна
бабло звісно є проблемою, але не думаю, що основною. Вихід з енергосистеми ЗАЕС зробив роботу енергосистеми на межі, і будь-яка втрата потужностей вибиває її. Якщо ви проаналізуєте відключення - то побачите, що вночі відключають МЕНШЕ ніж вдень. Додайте до цього вуличне освітлення(яке відключають далеко не всюди), обігрів акумулятори та ще деякі речі високої потужності - і виявиться, що все сходиться.
Вуличне освітлення - це мізер. Акумулятори - це мізер(якщо ви на ти з мтематикою). Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі? Вночі споживання набагато менше! Відповідно по моїй логіці нічних відключень ВЗАГАЛІ не повинно бути. У вас сходиться, у мене ні.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна
бабло звісно є проблемою, але не думаю, що основною. Вихід з енергосистеми ЗАЕС зробив роботу енергосистеми на межі, і будь-яка втрата потужностей вибиває її. Якщо ви проаналізуєте відключення - то побачите, що вночі відключають МЕНШЕ ніж вдень. Додайте до цього вуличне освітлення(яке відключають далеко не всюди), обігрів акумулятори та ще деякі речі високої потужності - і виявиться, що все сходиться.
Вуличне освітлення - це мізер. Акумулятори - це мізер(якщо ви на ти з мтематикою). Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі? Вночі споживання набагато менше! Відповідно по моїй логіці нічних відключень ВЗАГАЛІ не повинно бути. У вас сходиться, у мене ні.