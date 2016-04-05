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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34433444344534463447>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:19

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Кожен окремий споживач "доганяет" своє загальне споживання, коли йому надають електрику
не совсем. У кого э. Отопление, как его можно догнать? Либо мёрзнете, либо греетесь. Разве что теплоаккумуляторы за миллион денег ставить. В остальном да, потребление смещается в те периоды когда свет есть.

Ну такое, у меня платёжки уменьшились по электричеству почти в 2 раза с отключениями. Не успеваю догонять до стандартного расхода. Реже чайники, готовка, стирка...
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:20

  GALeon написав:
vitaliian написав:
Путін наказав захопити Запоріжжя до березня
ТЕКСТ: ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЬГА, 2 лютого 2023,
"Російські окупанти, що розквартирувалися навколо села Микільське і в районі у напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після частування горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя
  vitaliian написав:по моим источникам готовится Курская дуга -2 с участием нескольких десятков танковых девизий с каждой из сторон. Не случайно вдруг запад решил нам дать брони больше 300 шт с той стороны планируется до 1000 единиц, даже с Манголии тянут советскую технику. С РБ вытянули уже всё что ездило. Цель захват Запорожской области в админ. границах.

Имхо основные удары нужно ждать там и Харькову. С логистикой там ещё больше жопа, чем год назад, удары будут наноситься там, где есть ЖД сообщение. Бахмут в этом плане тупик. По этой же причине удары со стороны границы РБ маловероятны.
Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области до марта. Рашисты уже начинают врать о захвате территорий, - Гайдай

По словам главы ОВА, атак на Луганском направлении стало больше и туда оккупанты стягивают все больше резервов, в частности, сосредоточили много сил в Счастье. Однако из-за частой бавовны там им приходится прятать военную технику.

Рашисты заблаговременно начали говорить о захвате некоторых населенных пунктов, но эта информация - ложь. В оккупированном Северодонецке вместо коммуникаций рашисты поставили палатки, назвав их пунктами обогрева. В области также с 11 февраля отключат мобильный интернет, чтобы их позиции не сливали ВСУ.

+++
Спеціально цитую цю відповідь щоб не повторятись.
"Путін наказав" звучить грозно, але це давно вже просто слова(або фейк).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:23

  andrijk777 написав:detroytred
Ці дві тези:
1. Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.
2. Відключення не зменшує споживання е/е.
Не можуть бути істинні одночасно. Вам напевно треба повчити математику чи фізику щоб це зрозуміти, мені лінь пояснювати.

Якщо Вам не зрозуміло наявне -- в
*Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.* мається на увазі ОДНОЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОГО найменшого споживання.
Одночасного загального.
А у п.2 -- загального.

То треба Вам повчитися трохи.
Зауважте, мені не ліньки було вказати Вам на простіші наявні речі.

Да і культурі теж не завадить повчитися. Маєте зауваження, то, будьте ласкаві, пояснюйте.
Або мовчіть))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 лют, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:26

  maza5 написав:
  Ukrainian написав:
  maza5 написав:этот человек рассказывает без розовых очков.

Він з окопів це розповідає ?

5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах України

Генерали не завжди повинні сидіти в окопах.Чи в Канаді відніше де і хто сидить? Чи ви вважаєте, що і Залужний теж сидить в окопі?
Щодо того інтервю. Так, Кривонос збрехав назвавши про 300 тис, бо Резніков каже що біля кордону вже 500 тис.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4558962-usi-hovoriat-pro-nastup-rf-zvidky-vdariat

Що ви вважаєте не правдою в тому короткому відео??

Человеку, который на голубом глазу заявлял, что МО покупает яйца на вес, верить нельзя ни в чём.
ХЗ, где его еще "ввели в заблуждение"...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:26

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна

бабло звісно є проблемою, але не думаю, що основною.
Вихід з енергосистеми ЗАЕС зробив роботу енергосистеми на межі, і будь-яка втрата потужностей вибиває її.
Якщо ви проаналізуєте відключення - то побачите, що вночі відключають МЕНШЕ ніж вдень.
Додайте до цього вуличне освітлення(яке відключають далеко не всюди), обігрів акумулятори та ще деякі речі високої потужності - і виявиться, що все сходиться.

Вуличне освітлення - це мізер. Акумулятори - це мізер(якщо ви на ти з мтематикою). Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?
Вночі споживання набагато менше! Відповідно по моїй логіці нічних відключень ВЗАГАЛІ не повинно бути.
У вас сходиться, у мене ні.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:27

  alex_dvornichenko написав:Реже чайники, готовка, стирка...
меньше готовите - меньше едите? Реже стирка - ходите в грязном? Чайник вообще смешно, он потребляет э.э. несколько минут, за месяц это 5-10квт. если вы не пьете чай литрами в час.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 12:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Скоріш за все головна проблема це бабло. До зими очевидно не підготувались як слід і тепер тупо економлять. Нам ще пощастило що зима не холодна

бабло звісно є проблемою, але не думаю, що основною.
Вихід з енергосистеми ЗАЕС зробив роботу енергосистеми на межі, і будь-яка втрата потужностей вибиває її.
Якщо ви проаналізуєте відключення - то побачите, що вночі відключають МЕНШЕ ніж вдень.
Додайте до цього вуличне освітлення(яке відключають далеко не всюди), обігрів акумулятори та ще деякі речі високої потужності - і виявиться, що все сходиться.

Вуличне освітлення - це мізер. Акумулятори - це мізер(якщо ви на ти з мтематикою). Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?
Вночі споживання набагато менше! Відповідно по моїй логіці нічних відключень ВЗАГАЛІ не повинно бути.
У вас сходиться, у мене ні.
Да, ночью потребление до 10%. Это мизер
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?

Пралки, посудомийки, обігрівачі.
Ок, що на вашу думку "не мізер"?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:35

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:Реже чайники, готовка, стирка...
меньше готовите - меньше едите? Реже стирка - ходите в грязном? Чайник вообще смешно, он потребляет э.э. несколько минут, если вы не пьете чай литрами в час.

Меньше готовлю: не что то свежее каждый приём пищи, а что то с запасом на пару дней. Стирка аналогично жду максимально полную загрузку, не гоняю по кругу одни и те же вещи, а как пример достаю то что чистое, но лежавшее и редко носимое. Стирок стало меньше.
Самый красноречивый показатель - счётчик, платёжки стали меньше, отчасти я объясняю это более сознательным подходом к экономии, убрал "лишнее".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:36

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Ці дві тези:
1. Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.
2. Відключення не зменшує споживання е/е.
Не можуть бути істинні одночасно. Вам напевно треба повчити математику чи фізику щоб це зрозуміти, мені лінь пояснювати.

Якщо Вам не зрозуміло наявне -- в
*Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.* мається на увазі ОДНОЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОГО найменшого споживання.
Одночасного загального.
А у п.2 -- загального.

Саме так я і зрозумів. Все вірно.
Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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