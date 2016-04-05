трц или супермаркет, которых тысячи, предприятия
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:44
Тоді уявіть електрику шлангом з водою, який розходиться на десятьох споживачів.
Тиск у загальному шлангу зменшився навіть нижче мінімального одночасного забезпечення. Тобто для ночі.
Коли дають окремим споживачам (інших відключають), то вони за цей час встигають спожити об'єм, як і раніше.
Відра набрати -- перепрати-перегладити-наварити.
А раніше люди не запасалися!!!
Тобто поки! потужності досить для розподілу в часі.
Звичайно, якщо впаде нижче визначеного рівня, то от тоді Ви праві - не вистачить давати без падіння загального споживання.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 лют, 2023 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:51
эта экономия не имеет отношения к отключениям. Если бы вы до отключения так экономили, счёт тоже был бы ниже. Я знаю людей которые стирают каждый день. Например могут одну детскую маечку в стиралке покрутить. Раньше они жили в селе без стиралки (или со стиралкой старого типа) и теперь им возможность без напряга стирать каждый день как счастье.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:52
Ні разу не включав пралку "на ніч", те саме посудомийка. І який процент населення має посудомийки?
Обігрівачам пофіг чи день чи ніч. Я думаю вдень вони працюють більше.
Все що "не мізер" працює або більше вдень, або рівномірно протягом доби.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто висновки ви робите виключно по собі, бо ви "ні разу не включали".
А я вже 5 років включаю і одне і друге, відколи перейшов на двотарифний лічильник. І ні пралка, ні посудомийка не мізер. Обігрівачі працюють рівномірно протягом доби - спірне питання, вночі як праивло холодніше, вдень люди на роботі зазвичай.
Але ви так і не відповіли, що конкретно не є мізером? І звідки тоді, на вашу думку пікові навантаження у вечріні години?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:01
detroytred
Ще раз: Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно.
Не треба мені ніяких шлангів.
Якщо хочете реально зрозуміти - візміть листочок, розбийте добу на 24 частини(достатньо і на 4 частини) і для кожної частини напишіть усі дані в умовних Мегаватах(споживання, реальну потребу, "запасання").
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:04
Да я ще раз повторюю: при включенні електрики вмикають обігрівачі. Гріють наперед. Ніччю встають вмикнути.
До того ж в деяких навіть з центральним опаленням з вимкненням електрики зникає це опалення.
Насоси чи чому - хз? Але так.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05
Тому Ви й помиляєтесь.
Бо розбивати треба обов'язково ще й на споживачів.
Обов'язково.
Я чудово уявляю всі токи-напруги процеси в тригері... В кожному транзисторі, сопротивлении, конденсаторе.
А Ви мені радите таке просте уявити))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:09
andrijk777 недавно бачив публікацію норм споживання по Львівській області від 400 до 530 мегават.
Це половина в пікові години споживання(530 половина, відповідно пікове споживання 1060) і трохи більше 2/3 вночі(400, відповідно споживання десь 650). Що тут не сходиться? Вночі споживання значно менше, але відключати треба.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:11
А ви по собі. В якого проценту населення є двотарифний лічильник???
В мене його немає, тому я представляю 90+ населення, а ви 10-. Тому краще судити "по мені".
Компи/телевізори, освітлення, холодильники/морозильники, плитки/обігрівачві/котли, електрочайники/мікроволновки, пралки, бойлери. Це для населення.
Для промисловості/сфери обслуговування не знаю, але вона на 90+ процентів працює вдень.
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