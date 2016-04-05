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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3444344534463447>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?

Пралки, посудомийки, обігрівачі.
Ок, що на вашу думку "не мізер"?
трц или супермаркет, которых тысячи, предприятия
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:44

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Ці дві тези:
1. Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.
2. Відключення не зменшує споживання е/е.
Не можуть бути істинні одночасно. Вам напевно треба повчити математику чи фізику щоб це зрозуміти, мені лінь пояснювати.

Якщо Вам не зрозуміло наявне -- в
*Якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання.* мається на увазі ОДНОЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОГО найменшого споживання.
Одночасного загального.
А у п.2 -- загального.

Саме так я і зрозумів. Все вірно.
Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно.

Тоді уявіть електрику шлангом з водою, який розходиться на десятьох споживачів.
Тиск у загальному шлангу зменшився навіть нижче мінімального одночасного забезпечення. Тобто для ночі.

Коли дають окремим споживачам (інших відключають), то вони за цей час встигають спожити об'єм, як і раніше.
Відра набрати -- перепрати-перегладити-наварити.

А раніше люди не запасалися!!!

Тобто поки! потужності досить для розподілу в часі.
Звичайно, якщо впаде нижче визначеного рівня, то от тоді Ви праві - не вистачить давати без падіння загального споживання.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 лют, 2023 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:51

  alex_dvornichenko написав:Стирок стало меньше.
Самый красноречивый показатель - счётчик, платёжки стали меньше, отчасти я объясняю это более сознательным подходом к экономии
эта экономия не имеет отношения к отключениям. Если бы вы до отключения так экономили, счёт тоже был бы ниже. Я знаю людей которые стирают каждый день. Например могут одну детскую маечку в стиралке покрутить. Раньше они жили в селе без стиралки (или со стиралкой старого типа) и теперь им возможность без напряга стирать каждый день как счастье.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:52

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?

Пралки, посудомийки, обігрівачі.
Ок, що на вашу думку "не мізер"?

Ні разу не включав пралку "на ніч", те саме посудомийка. І який процент населення має посудомийки?
Обігрівачам пофіг чи день чи ніч. Я думаю вдень вони працюють більше.

Все що "не мізер" працює або більше вдень, або рівномірно протягом доби.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ні разу не включав пралку "на ніч", те саме посудомийка. І який процент населення має посудомийки?
Обігрівачам пофіг чи день чи ніч. Я думаю вдень вони працюють більше.
Все що "не мізер" працює або більше вдень, або рівномірно протягом доби.

Тобто висновки ви робите виключно по собі, бо ви "ні разу не включали".
А я вже 5 років включаю і одне і друге, відколи перейшов на двотарифний лічильник. І ні пралка, ні посудомийка не мізер. Обігрівачі працюють рівномірно протягом доби - спірне питання, вночі як праивло холодніше, вдень люди на роботі зазвичай.
Але ви так і не відповіли, що конкретно не є мізером? І звідки тоді, на вашу думку пікові навантаження у вечріні години?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:01

detroytred
Ще раз: Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно. :D :D
Не треба мені ніяких шлангів. :D :D
Якщо хочете реально зрозуміти - візміть листочок, розбийте добу на 24 частини(достатньо і на 4 частини) і для кожної частини напишіть усі дані в умовних Мегаватах(споживання, реальну потребу, "запасання").
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:04

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Які такі "ще деякі речі високої потужності" вночі?

Пралки, посудомийки, обігрівачі.
Ок, що на вашу думку "не мізер"?

Ні разу не включав пралку "на ніч", те саме посудомийка. І який процент населення має посудомийки?
Обігрівачам пофіг чи день чи ніч. Я думаю вдень вони працюють більше.

Все що "не мізер" працює або більше вдень, або рівномірно протягом доби.

Да я ще раз повторюю: при включенні електрики вмикають обігрівачі. Гріють наперед. Ніччю встають вмикнути.

До того ж в деяких навіть з центральним опаленням з вимкненням електрики зникає це опалення.
Насоси чи чому - хз? Але так.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:05

  andrijk777 написав:detroytred
Ще раз: Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно. :D :D
Не треба мені ніяких шлангів. :D :D
Якщо хочете реально зрозуміти - візміть листочок, розбийте добу на 24 частини(достатньо і на 4 частини) і для кожної частини напишіть усі дані в умовних Мегаватах(споживання, реальну потребу, "запасання").

Тому Ви й помиляєтесь.
Бо розбивати треба обов'язково ще й на споживачів.
Обов'язково.

Я чудово уявляю всі токи-напруги процеси в тригері... В кожному транзисторі, сопротивлении, конденсаторе.
А Ви мені радите таке просте уявити))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:09

andrijk777 недавно бачив публікацію норм споживання по Львівській області від 400 до 530 мегават.
Це половина в пікові години споживання(530 половина, відповідно пікове споживання 1060) і трохи більше 2/3 вночі(400, відповідно споживання десь 650). Що тут не сходиться? Вночі споживання значно менше, але відключати треба.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ні разу не включав пралку "на ніч", те саме посудомийка. І який процент населення має посудомийки?
Обігрівачам пофіг чи день чи ніч. Я думаю вдень вони працюють більше.
Все що "не мізер" працює або більше вдень, або рівномірно протягом доби.

Тобто висновки ви робите виключно по собі, бо ви "ні разу не включали".
А я вже 5 років включаю і одне і друге, відколи перейшов на двотарифний лічильник. І ні пралка, ні посудомийка не мізер. Обігрівачі працюють рівномірно протягом доби - спірне питання, вночі як праивло холодніше, вдень люди на роботі зазвичай.
Але ви так і не відповіли, що конкретно не є мізером? І звідки тоді, на вашу думку пікові навантаження у вечріні години?

А ви по собі. :D В якого проценту населення є двотарифний лічильник???
В мене його немає, тому я представляю 90+ населення, а ви 10-. Тому краще судити "по мені".

Компи/телевізори, освітлення, холодильники/морозильники, плитки/обігрівачві/котли, електрочайники/мікроволновки, пралки, бойлери. Це для населення.
Для промисловості/сфери обслуговування не знаю, але вона на 90+ процентів працює вдень.
andrijk777
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