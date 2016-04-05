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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 344534463447344834493450>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:17

  sashaqbl написав:andrijk777 недавно бачив публікацію норм споживання по Львівській області від 400 до 530 мегават.
Це половина в пікові години споживання(530 половина, відповідно пікове споживання 1060) і трохи більше 2/3 вночі(400, відповідно споживання десь 650). Що тут не сходиться? Вночі споживання значно менше, але відключати треба.

Все сходиться.
Не зрозуміло тільки чому "відключати треба" вночі?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не зрозуміло тільки чому "відключати треба" вночі?

Змова нещеплених рептілоїдів.
Питайте в тих, хто відключає. Не було б потреби - не було б і дії.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Компи/телевізори, освітлення, холодильники/морозильники, плитки/обігрівачві/котли, електрочайники/мікроволновки, пралки, бойлери.

Ок, порахуємо.
Комп, холодильник, освітлення, кондиціонер(на обігріві), газовий котел - це все до 300-400 Вт за пункт.
Пралка, посудомийка, електрочайник, мікрохвильовка, бойлер, обігрівач - це вже цифри від 0.5 до 1 кВ при активній роботі(при цьому час роботи мікрохвильовки і чайника вимірюється в хвилинах, а час роботи решти - до години за робочий цикл).
Тепер дивимось, якщо ввечері нема світла, то холодильник, бойлер, обігрівач вночі працюватимуть, при чому виникне додаткове споживання, бо все остило(нагрілося у випадку холодильника). Якщо ви одяг не випрали - теж встанете і увімкнете пралку. Якщо є акумулятор на освітлення - він заряжатиметься, при цьому витрати на освітлення зростають на 15-20%.
По факту, відпала тільки мікрохвильовка і електрочайник, ну і освітлення у більшості людей.
Як на мене цілком сходиться з цифрами від ЛОЕ, які я навів вище.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 03 лют, 2023 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:27

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Ще раз: Ці дві тези не можуть бути істинні одночасно. :D :D
Не треба мені ніяких шлангів. :D :D
Якщо хочете реально зрозуміти - візміть листочок, розбийте добу на 24 частини(достатньо і на 4 частини) і для кожної частини напишіть усі дані в умовних Мегаватах(споживання, реальну потребу, "запасання").

Тому Ви й помиляєтесь.
Бо розбивати треба обов'язково ще й на споживачів.
Обов'язково.

Я чудово уявляю всі токи-напруги процеси в тригері... В кожному транзисторі, сопротивлении, конденсаторе.
А Ви мені радите таке просте уявити))

Це питання не фізики, а математики. З фізики ви можете взяти тільки закон збереження енергії і все. Розуміння токів і напруг не потрібно.
Не потрібно нічого уявляти - напишіть мені цифри.

Почекайте!))
У Вас заперечення, то й надавайте свої розрахунки.
У мене нема підстав не вірити отому джерелу.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:39

Я думаю- банальная экономия топлива/денег и т.д. Пользуются тем что мало кто понимает эту кухню.
Объясню как это все работает: предположим есть какая-то устоявшаяся система скажем турбина К-300-240 вырабатывает 250МВт и снабжает эл. энергией Запорожскую область, при этом все 250МВт и потребляются, тогда система находится в равновесии и частота сети будет 50Гц соответственно. Теперь представим что подключился еще какой-то потребитель скажем на 50МВт, тогда получим что потребляется больше чем производится, при этом частота в сети начинает снижаться, на это снижение реагирует автоматика энергоблока и турбина подгружается до 300МВт, при этом частота перестает снижаться, имеем новое установившееся равновесие где вырабатывается и потребляется 300МВт, если дальше подсоединить еще какого-то потребителя частота начнет снова падать, но компенсировать потерю частоты уже нечем, поэтому чтобы не "развалилась" энергосистема вводятся стабилизационные отключения. Примерно так это работает - если очень примитивно
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:50

Число убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам человек, сообщает New York Times. Так считают высокопоставленные американские чиновники.

Наибольшие потери за последнее время Россия понесла в боях за Бахмут и Соледар.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:00

  detroytred написав:Bobua
Ви звертаєтеся та розмірковуєте не за адресою.
Тим паче з отакими Вашими поглядами.

Міркування повинні бути в площині -- чому влада не робить оте все, що Ви пропонуєте?
Ні законодавча, ні виконавча.
Цікаво почути Вашу думку.

Тільки не в плані, що не тих обрали))
Бо маю сумнів, що папередники діяли б інакше.
Або фронтовики.

Наприклад, ось всл, який збирається після війни продовжити свою діяльність в політиці.
Його вимоги до тих, хто в тилу:
*— Скажу щиро: не можна критикувати тих, хто в тилу. Не кожен може воювати, тим паче впоратися з психологічними й моральними викликами війни. Вважаю: якщо не можеш воювати — не воюй, але тоді допомагай ЗСУ і роби корисні справи. Не можеш і цього робити, то хоча б не перешкоджай і не кажи, що нам добре, бо заробляємо по 100 тис. грн. До речі, коли з побратимом Антоном призивалися на війну, то навіть не цікавилися, чи будуть нам платити зарплату. Ми їхали захищати нашу Україну від кац*пів, а не заробляти. Тому ніколи не називайте хлопців, які борються за нашу свободу, заробітчанами.*
https://dzerkalo.media/news/viyna-tse-s ... doviy-foto

Тобто скільки людей, стільки бачень. В цього героя бачення вимог й овсім зводиться до -- тільки не перешкоджай.




Це дивне мислення...

Якщо влада не робить інакше -- то хіба це є підставою вважати, ніби вона робить все правильно?

Зрештою, якою є мотивація у пересічної, швидкоспілої влади, крім як її непорушність? І стабільність ренти...

Чи потрібна випадковій владі гідність у людей? Якщо це влада не Вашингтона, Ататюрка, Ганді і т.п., а якихось незрозумілих осіб без політичного минулого.
Мабуть, ні. Бо як тоді "розділяти й володарювати"?

Щодо інтерв'ю всл -- то воно чомусь схоже на передвиборчу програму. Може й в існуючу політсилу? У промові озвучене все, до має сподобатись виборцям. І не потребує від них ні зусиль, ні гідності, нічого... :(
І може бути так, що суч.політики побачили вигоду того "вірус.фото", а далі вже бути пропозиції від яких неможливо відмовитись.
Що цікаво -- жодного матюка у статті. Цікаво, бо я чомусь не помічав такого у війську. Навіть люди з пристойним словниковим запасом тут зриваються, на жаль, у "загальноприйнятий стиль мовлення". А тут "загальноприйнятою" є набагато гірша версія, аніж хоч би й в інженерному середовищі.




І, до речі, про гідність.

От ми мали "Революцію Гідності".
Тисячі, а мо й сотні тисяч киян і гостей міста згадали про гідність. І ризикували, йдучи на Майдан. Хто наскільки зміг -- але вони зважились зрушитись з місця і зробити на що вистачило сил.

А у 2022 -- була можливість здійняти гідність нації на докорінно вищий рівень...
Люди йшли у військо в перші тижні.
Тоді ще були багатогодинні черги у військомати...
І це було гідно, це була перемога (хоч би і над собою).
Але у цих людей забрали гідність. Це легко коли диригують "правильні пацани"...
Бо:
"
гі́дність
-ності, ж.
2》 тільки одн. Усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку.
"
Бо більшості солдатів важко, мабуть, усвідомлювати свою громадську вагу, якщо громада на них плює, відмовляючи у тривалому відпочинку. Ставлячись як до рабів. Штовхаючи в пляшку. А на її дні -- гідності нема...

І так само і в тилах люди вже не мають гідності, бо яку "громадську вагу" можна усвідомлювати, якщо повсякчас тікати й ховатись від військоматів? І придумувати сумнівні відмазки.


І ще про владу.
Ось стаття, вже давня, укр.військового, про "13-х воїнів": https://m.facebook.com/DmytroVovnianko/ ... 468601883/ Зокрема, і про часи Пороха, і про те, що у ті часи солдати мали демобілізацію. Отже, минула влада чомусь таки думала про ротації й демобілізації. Таке враження ніби і про гідність людей думала...
Навіть у ті часи, коли нинішня влада ще тільки хихотіла. Зокрема і про "ебонітові палички..."

Ви ж таки і писали, що похоронні повістки нині -- то ганебно і навіть шкідливо для призову?
Але невже таки маєте сумніви, що ці явища (надмірна помітність, недостатня ефективність, і взагалі сумнівність дій) залежать від влади...
Дивно :)



То до кого ж звертатись, якщо влада чинить ганебно, а громада її не перешкоджає??



  Letusrock написав:
  Bobua написав:А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу??
Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"


ні це тренуються майбутні партизанські загони. у випадку окупації (не дай бог) весь процес (таємні переміщення, укриття і т.д.) буде вже досконально автоматизовано


  Bobua написав:А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство.
І ще й інстинкт самозахисту сприяє.
І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш


тим не менш не дивлячись на всі заохочення, не так багато бажаючих дати волю прадавнім інстинктам

  Bobua написав:1% постійно воює. Як якісь марафонці...
Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д.
А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.


Боюсь що 95% просто невірять (в силу багатьох причин) що це обмежиться 1-2міс. Згадають травневий фінт з ТРО та інші моменти..



Тут є лише одне просте питання: що ви (всі тилові) зробили (за вже майже як рік), для того, аби солдати не мусіли воювати більше місяця, і могли підтримувати свої сили думками, що заміна готується і прийде вчасно?
От коли військомати вас ще не шукали, що ви робили, аби війську було добре в майбутньому? Що? Писали петиції, викривали злочинні дії військоматів-медкомісій-генштабів? Писали своїм депутатам? Демонстрації за ротації?? Хоч щось?
Хоча би для себе потурбуватись про зміни на краще -- на той час коли прийде повістка? А хто, хто ж мав про це потурбуватись??
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:13

  lapay написав:нещеплених

Зробив днями бустера Джонсон-і-Джонсоном...
Ковбасило ніч, що капець. Ще інші дрібниці.

Але гарна річ. Подобалася. Не те що Короновак.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  lapay написав:нещеплених

Зробив днями бустера Джонсон-і-Джонсоном...
Ковбасило ніч, що капець. Ще інші дрібниці.

Але гарна річ. Подобалася. Не те що Короновак.
А що саме сподобалося, перепрошую?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:26

  airmax78 написав:Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо.
Ви, або не розумієте, або робите вигляд ,що не розумієте щодо прав то обов’язків людини, тим паче, якщо вона знаходиться на території ЕС, та ще й під тимчасовим захистом. Пояснюю вам. Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС. Якщо припустимо військовозобов’язаний не з’явиться у консульство і не стане на військовий облік, то згідно чинного законодавства України за це передбачена адміністративна відповідальність і то, якщо буде доведено, що у нього не було поважної причини не прийти, а на території ЕС слідчі дії представника України не законні і не реальні, тому все це можливо, тільки на добровільні основі. Навіть, якщо припустити, що довели, то ніхто не буде депортувати за адмін. порушення згідно законів іншої країни. Це просто неможливо. І ніхто таких законів на території ЕС приймати не буде тому, що у них не будуть порушувати права людини.
Да, і головне, навіть якщо припустити неможливе, і в ЕС приймуть відповідний закон, то він не буде діяти на тих хто вже був на території ЕС і отримав тимчасовий захист,тому, що закон не має зворотної сиди, тобто не діє у зворотному часі. Якщо не розумієте про що я, то юристи вам можуть дотепно розтлумачити.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 03 лют, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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