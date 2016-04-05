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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34463447344834493450>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Комради, воєнний час, воєнні закони. Саме так: пачками будуть приймати рішення, внрсити в реєстр і далі вже справа техніки. Тому коли отримаємо лист з вимогою з'явитись до посольства/консульства України - не нехтуємо своїм громадянським обов'язком.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:28

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Бл... остаются они проФФессоры да кивы

Остаёшься ты. Застрявший. А жизнь идёт.
Приходят новые люди. Не хуже.
А ты следи за помелом. Чтоб не нести чушь.

Что интересно эти "НОВЫЕ", аж брызжут новизной и компетенцией. :cry:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/3/7387767/
Руководство комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на взятке, дома нашли миллионы наличных
ВАЛЕНТИНА РОМАНЕНКО — ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 2023, 13:07

- И это далеко не один заблудший, а элемент системы.
- Не более.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:30

Bobua
*то хіба це є підставою вважати, ніби вона робить все правильно?*

Так про те і мова, що кожний вважає, що робить правильно.
В кожного своє бачення правильності.

І уж точно звертатися з отакими пропозиціями (лише посилення примусу) до пересічних тилу є некоректним.
У Вас є військові високопосадовці...
Я Вам саме на це натякнув.

В мене нема відповідей. Це у Вас вони є.
З моїм баченням, що єдиним компромісним можливим шляхом вирішення проблеми є тільки робота з обивателем через законність (зміну законів) та моральність (через власний приклад можновладцями та недопустимість кричущих випадків, як з похоронною процесією), Ви не згодні.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:31

airmax78
Мобілізовувати будуть для навчання натівського озброєння, через 7-8 тижнів відправка в Україну. Мобілізація буде відбуватись за сприяння диппредставництв, інформація про військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном і не мають відстрочки - присутня в базах даних, тимчасовий захист зазвичай дозволяє ідентифікувати людину
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Окрім того зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3-ох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон

Погані новини для тих, хто це не зробив перед тим, як виїхати до 24-го лютого 2022 року включно.
Востаннє редагувалось kozlodoev в П'ят 03 лют, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:36

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:37

kozlodoev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40

  Faceless написав:
detroytred написав:
  lapay написав:нещеплених

Зробив днями бустера Джонсон-і-Джонсоном...
Ковбасило ніч, що капець. Ще інші дрібниці.

Але гарна річ. Подобалася. Не те що Короновак.
А що саме сподобалося, перепрошую?

Ілюзія!
Всі відчуття наче що дійсно вірус руйнує усі слизові та ін. -- тобто реакція організму (температуру не міг зміряти..., коли попустить вранці й здалося здоровий - то було 38). Тобто ніччю далеко за 39.
Але ні кашлю, ні ін.

Після обіду різко голова прояснилася))
Начебто перехворів, а не хворів. Це подобалося.
Але лімфоузли під мишкою, як горіхи й болячі; сустав плечевий запалення. Може співпало. Не сподобалося))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  reus написав:Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС.

Дія закону розповсюджується на громадян України, а не територію де вони перебувають. Так само як це стосується сплати податкових зборів та платежів. Чи якщо ти виїхав за кордон, то на тебе це вже не розповсюджується?

Аби на тебе це не розповсюджувалось треба було знятись з обліку. Це робиться шляхом відвідин ТЦК перед виїздом за кордон на термін більше 90 діб.

Ну і саме основне. Це ж війна, не треба шукати в ній логіки мирного часу. Гайки закручують не просто так, як і приймають закони про військовий облік за кордоном.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Європеські чинуши будуть робити виключно те, що написано в законах їхніх країн. І крапка.
Не варто дивитись на заяви їх лідерів. Вони, м'яко кажучи, далекі від буденного життя. Я це стверджую на основі власної роботи з прокуратурою, правоохоронними органами.
Не плутайте наш беспредєл, хоч він і в благих цілях і європейські закони.
Я в захваті від ставлення їх посадових осіб до закону. Він суворий і справедливий. В ноьму є тонка філософія, якої не вистачає нам.
От знається, ну тут порушим, там покрутим людей в тцк, там повістки видамо незаконно. Це ж доцільно. Це ж для держави. Але це маячня. Це совкова срадщина, як в стрічці "инспектор гаи" 83 года, з яким ми одного віку
Востаннє редагувалось beee в П'ят 03 лют, 2023 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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