kozlodoev написав:

reus написав: Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС. Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС.

Дія закону розповсюджується на громадян України, а не територію де вони перебувають. Так само як це стосується сплати податкових зборів та платежів. Чи якщо ти виїхав за кордон, то на тебе це вже не розповсюджується?Аби на тебе це не розповсюджувалось треба було знятись з обліку. Це робиться шляхом відвідин ТЦК перед виїздом за кордон на термін більше 90 діб.Ну і саме основне. Це ж війна, не треба шукати в ній логіки мирного часу. Гайки закручують не просто так, як і приймають закони про військовий облік за кордоном.