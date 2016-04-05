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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3447344834493450>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:45

  detroytred написав:Зробив днями бустера Джонсон-і-Джонсоном...
Ковбасило ніч, що капець. Ще інші дрібниці.

Але гарна річ. Подобалася
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:49

  alex lem написав:vitaliian Який смисл сюди це постить коли і наші і кацапи відмовились? А після відмови Байден заявив що дає 31 Абрамс.

Якщо мова про "офери ЦРУ" то це кацапський вкид. Знов вітальян лпйно сюди тягне?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:49

  kozlodoev написав:Окрім того зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3-ох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон

Погані новини для тих, хто це не зробив перед тим, як виїхати до 24-го лютого 2022 року включно.

Коли виїджали, планували бути закордоном 2 тижні. Потім плани змінилися, залишились на рік. Маячня.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:51

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Зробив днями бустера Джонсон-і-Джонсоном...
Ковбасило ніч, що капець. Ще інші дрібниці.

Але гарна річ. Подобалася
значит вам нравится когда колбасит))

Мені подобалося, що дія видна наявно й одразу.
І якщо вже ковбасть, то з користю.
Саме тільки у зв'язці всіх складових.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:52

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:andrijk777 недавно бачив публікацію норм споживання по Львівській області від 400 до 530 мегават.
Це половина в пікові години споживання(530 половина, відповідно пікове споживання 1060) і трохи більше 2/3 вночі(400, відповідно споживання десь 650). Що тут не сходиться? Вночі споживання значно менше, але відключати треба.

Все сходиться.
Не зрозуміло тільки чому "відключати треба" вночі?

Що тут не зрозумілого? Логічне пояснення може бути тільки одне (якщо експорту немає) - економія палива.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Все сходиться.
Не зрозуміло тільки чому "відключати треба" вночі?

Та тому, що генерація 400, а споживання 650. Мабуть бракує 250 мегават, тому й треба відключати
Upd. Якщо апроксимувати(дуже грубо) різницю в 130 мегават між мінімумом і піком на 22 області, отримуємо 2.6 гігавата різниці.
Тепер дивимось у вікіпедію на Дністровську ГАЕС.
Споживана потужність 2.9 ГВт, генеруюча 2.2 ГВт.
Можна звісно відключити зністровську ГАЕС, вночі не відключати, а в пікові навантаження відрубувати 70-80% користувачів. Але чи буде це кращим рішенням?
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 03 лют, 2023 15:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:59

  kozlodoev написав:
  reus написав:Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС.

Дія закону розповсюджується на громадян України, а не територію де вони перебувають. Так само як це стосується сплати податкових зборів та платежів. Чи якщо ти виїхав за кордон, то на тебе це вже не розповсюджується?

Аби на тебе це не розповсюджувалось треба було знятись з обліку. Це робиться шляхом відвідин ТЦК перед виїздом за кордон на термін більше 90 діб.

Ну і саме основне. Це ж війна, не треба шукати в ній логіки мирного часу. Гайки закручують не просто так, як і приймають закони про військовий облік за кордоном.

Не далее, как в течении месяца звучало предложение возвратиться к историческому опыту Польши:
Формировать частя там, из тех, граждан Украины, кто выехал.
Доступней с речью и образованием на ихней технике.
Возвращать в Украину уже боеспособные частя сформированные и подготовленные там.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:59

  kyk написав:
  kozlodoev написав:Окрім того зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3-ох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон

Погані новини для тих, хто це не зробив перед тим, як виїхати до 24-го лютого 2022 року включно.

Коли виїджали, планували бути закордоном 2 тижні. Потім плани змінилися, залишились на рік. Маячня.

Процедура класична:
1. Повернутись в Україну і знятись з обліку, після цього поїхати в країну яка надала тимчасовий притулок
2. Стати на облік в консульстві.

Нове законодавство передбачатиме взяття на облік за кордоном тих, хто не знявся з обліку в Україні. Враховуючи потребу в навчанні бойових резервів новим видам озброєння - сам розумієш...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:03

  Kudrjavuy написав:
  kozlodoev написав:
  reus написав:Дія закону України про військовий обов’язок і мобілізацію не діє на території ЕС.

Дія закону розповсюджується на громадян України, а не територію де вони перебувають. Так само як це стосується сплати податкових зборів та платежів. Чи якщо ти виїхав за кордон, то на тебе це вже не розповсюджується?

Аби на тебе це не розповсюджувалось треба було знятись з обліку. Це робиться шляхом відвідин ТЦК перед виїздом за кордон на термін більше 90 діб.

Ну і саме основне. Це ж війна, не треба шукати в ній логіки мирного часу. Гайки закручують не просто так, як і приймають закони про військовий облік за кордоном.

Не далее, как в течении месяца звучало предложение возвратиться к историческому опыту Польши:
Формировать частя там, из тех, граждан Украины, кто выехал.
Доступней с речью и образованием на ихней технике.
Возвращать в Украину уже боеспособные частя сформированные и подготовленные там.

Саме так, це оптимальний шлях і до цього ведуться зміни в законодавстві. Немає сенсу виловлювати людей в Україні і відправляти їх за кордон для навчання. Простіше набрати військовозобовязаних одразу за кордоном, тим більше що вони вже мають менші проблеми з мовним бар'єром.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:27

  kozlodoev написав:
  Kudrjavuy написав:
  kozlodoev написав:Дія закону розповсюджується на громадян України, а не територію де вони перебувають. Так само як це стосується сплати податкових зборів та платежів. Чи якщо ти виїхав за кордон, то на тебе це вже не розповсюджується?

Аби на тебе це не розповсюджувалось треба було знятись з обліку. Це робиться шляхом відвідин ТЦК перед виїздом за кордон на термін більше 90 діб.

Ну і саме основне. Це ж війна, не треба шукати в ній логіки мирного часу. Гайки закручують не просто так, як і приймають закони про військовий облік за кордоном.

Не далее, как в течении месяца звучало предложение возвратиться к историческому опыту Польши:
Формировать частя там, из тех, граждан Украины, кто выехал.
Доступней с речью и образованием на ихней технике.
Возвращать в Украину уже боеспособные частя сформированные и подготовленные там.

Саме так, це оптимальний шлях і до цього ведуться зміни в законодавстві. Немає сенсу виловлювати людей в Україні і відправляти їх за кордон для навчання. Простіше набрати військовозобовязаних одразу за кордоном, тим більше що вони вже мають менші проблеми з мовним бар'єром.

Так роблять, коли країна іноземних громадян окупована, і фізично нема де там тримати добровольців чи мобілізованих.
Хто хоче воюаати, той повертається на Батьківщину, так зробили десятки тисяч заробітчан.
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