Ок, порахуємо. Комп, холодильник, освітлення, кондиціонер(на обігріві), газовий котел - це все до 300-400 Вт за пункт. Пралка, посудомийка, електрочайник, мікрохвильовка, бойлер, обігрівач - це вже цифри від 0.5 до 1 кВ при активній роботі(при цьому час роботи мікрохвильовки і чайника вимірюється в хвилинах, а час роботи решти - до години за робочий цикл). Тепер дивимось, якщо ввечері нема світла, то холодильник, бойлер, обігрівач вночі працюватимуть, при чому виникне додаткове споживання, бо все остило(нагрілося у випадку холодильника). Якщо ви одяг не випрали - теж встанете і увімкнете пралку. Якщо є акумулятор на освітлення - він заряжатиметься, при цьому витрати на освітлення зростають на 15-20%. По факту, відпала тільки мікрохвильовка і електрочайник, ну і освітлення у більшості людей. Як на мене цілком сходиться з цифрами від ЛОЕ, які я навів вище.
Не розумію що ви хочете мені довести? Очевидно що якщо ввечері світло не подавати, то вночі виникне "додаткове споживання". Але сумарне(за добу) споживання впаде(і суттєво) -> отже буде економія(суттєва) -> і саме це є головна причина відключень. Це хочу довести я. *Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:*Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?
1200 Вт, це не так вже і багато. Беремо середній акумулятор з авто (по модному AGM) 60-70A *12V (720-840 Вт) Залишається "добити" всього 360-480 Вт. Якщо взяти літій 21700 на 5000 мА(18,5 Вт) отримаємо 19-25 штук.
Не така вже і фантастична цифра.
А якщо є електровелосипед, або самокат, або просто пауербанки + ліхтарики + гаджети + ноутбуки...
Як ми всі чекали цього влітку... Чекали, коли ж нас відведуть з зони БД і безпосередньо з вогневої? Через 45 днів? Через 60 днів?
А нас лише гнали вперед і вперед...
І от тепер, коли не пройшло і року)) - коли побували в найгарячішшій "точці" під Бахмутом... - відправили до "Флер вгості" Але, щось радості в очах побратимів мало... - тому що тепер, коли ми "пройшли Рим, Крим і мідні труби" - і якщо чесно, то нам нах не треба та ротація в тил, - а нам потрібна ротація ДОДОМУ! НОРМАЛЬНА ВІДПУСТКА!(30днів!)
andrijk777 написав:Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?
та ні, 10 млн повербенків - це лише 60 мегават. А от 500 тис. побутових зарядних станцій - це вже 500 мегават, що співмірне зі споживанням однієї області.
Yuri_61 написав:Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс
Victor8 написав:Так уже дана команда с 01 февраля 2023. Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения
Я вже це писав на цій гілці, але щось слабо на це реагують, чи може НЕ розуміють, як це напряму вплине на ВАЛЮТНИЙ РИНОК?! А воно то вплине, так як багатьом обломиться... - бо хто в глибокому тилу отримував 14К з/п + 30К премії - то з 01.02.23р. почнуть заробляти лише голу зарплату! Правда її підняли з 1го лютого до 17Кгрн нацгвардії і до 20Кгрн військовим солдатам... Але розумієте, що загальний дохід ЗМЕНШИВСЯ вдвічі!(навіть чуть більше, ніж вдвічі)
Які зміни анонсують Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.
Росія готується до нового наступу в Україні: що на це вказує Чи справді через "Дію" видаватимуть військовий квиток та повістку в армію Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.
Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.
Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.
"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.
Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.
В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.
Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.
Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.
Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.
При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.
Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.