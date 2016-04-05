Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:02

Yuri_61 написав: Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс

Victor8 написав: Так уже дана команда с 01 февраля 2023.

Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения Так уже дана команда с 01 февраля 2023.Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения

Я вже це писав на цій гілці, але щось слабо на це реагують, чи може НЕ розуміють, як це напряму вплине на ВАЛЮТНИЙ РИНОК?!А воно то вплине, так як багатьом обломиться... - бо хто в глибокому тилу отримував 14К з/п + 30К премії - то з 01.02.23р. почнуть заробляти лише голу зарплату! Правда її підняли з 1го лютого до 17Кгрн нацгвардії і до 20Кгрн військовим солдатам... Але розумієте, що загальний дохід ЗМЕНШИВСЯ вдвічі!(навіть чуть більше, ніж вдвічі)Які зміни анонсуютьВідповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.Росія готується до нового наступу в Україні: що на це вказуєЧи справді через "Дію" видаватимуть військовий квиток та повістку в арміюПроте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях."Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.як вказують військові,В міноборони наполягають, щоЩе раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагородиПри цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей