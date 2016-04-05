Так вони мали 14К + 30К = 44К, а тепер будуть мати лише 17К.
Думаю, тепер в багатьох "щось заболить"...)) багато стануть(зроблять собі) "непридатними"
От простий приклад з Вайбеу...
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:20
ДумайТЕ!©
Так вони мали 14К + 30К = 44К, а тепер будуть мати лише 17К.
Думаю, тепер в багатьох "щось заболить"...)) багато стануть(зроблять собі) "непридатними"
От простий приклад з Вайбеу...
Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:24
Успіх
а потом ты будешь писать, что ты пошутил и вообще такого не было ?
PS. И тут, внимание вопрос, если дело в деньгах, то где он ещё столько заработает, чтобы содержать трое детей ?
Если он не будет на передке ... где можно стать 200-х
Значит останется, иначе, не пошёл бы в армию
И всё приведеное - пустой трёп
Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:55
Що означає "Беремо середній акумулятор з авто"?
А авто буде як їздити? Без акумулятора?
А з економічної точки зору(тобто якщо купляти), таке рішення не практичне, тому що ви швидко вб'єте той автомобільний акумулятор. Він не може працювати довго в "режимі UPS".
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:09
Читай уважніше!
Мова йде виключно про тиловиків, які отримували 14К+30К! А тепер будуть отримувати 17-20К.
За тих, хто на вогневій - мова НЕ ЙДЕ!!!
І переписка у Вайбері - теж тиловика!
Тож той, що має троє дітей(про кого там йде розмова) - може 17-20Кгрн на місяць і на цивілці заробити працюючи 5-6днів на тиждень і спати вдома з жінкою!
ДумайТЕ! І читай уважніше!
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12
В полиции сейчас на каждой летучке вовсю агитируют добровольно(пока) пополнить ряды штурмовых бригад.
Но все дело в том, что все из полиции, кто добровольно хотел, уже давно на фронте.
Из Запорожья говорят, что с первого января доплаты срезали, а на все вопросы стали предлагать ехать на Киев, типа тогда опять пойдут доплаты. Народ чутка помялся, и некоторые таки рапорта написали. Сейчас вдруг прояснились особенности командировки и народ срочно ломанулся забирать рапорта. Чем дело кончится, пока неясно, начальство морозится.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:15
Журналисты Украинской правды извинились перед Александром Лиевым за оговор
Информация о наличии у него российского паспорта не получила подтверждения и не соответствует действительности.
Компания травли была начата Виталием Шабуниным и привела к написанию Лиевым заявления на увольнение. По его словам, это было сделано чтобы «не вредить министру обороны».
В официальном комментарии Минобороны указало, что на этапе трудоустройства и во время работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки. Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в СБУ предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.
В ведомстве Александр Лиев занимал должность и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.
Теперь весь негатив и шквал общественной критики, с которым столкнулся оклеветанный госслужащий, может повлиять на его работу и затормозить процессы, которыми он занимался.
Война обостряет чувство справедливости. Но также следует помнить об опасности излишней доверчивости к голословным обвинениям. Тем более во времена, когда информация – это оружие, а каждый грамотный профессионал может оказаться под ударом ИПСО.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:17
500 тис. побутових зарядних станцій на 1Квт/год? Ми в якихось різних Українах живем.
По-перше станція/UPS на 1Квт це щось дуже круте, я думаю такі мають дуже мало, точно не 500 тис.
По-друге ці станції зовсім не практичні. Ці станції більше для подорожей/природи. Якщо ви багаті, то купляєте генератор.
І по-третє, і що 500 мват(хоч ця цифра завищена в рази)? Це ж не додаткове споживаня, а просто відкладене споживання і не обов'язково на ніч. Тобто це всього 5%(одна область з 20) відкладеного споживання - це зовсім небагато.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:21
І що? Не знайдуться люди на 17/20 тисяч?
По-моєму трохи забагато платити 44000 "мінімалку" в глибокому тилу.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22
у меня акк 42 в*51 ач=2142 вт + павербанк на 30000
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