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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3449345034513452>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:20

ДумайТЕ!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
я б в полицию пошёл, пусть меня научат.

Так вони мали 14К + 30К = 44К, а тепер будуть мати лише 17К.
Думаю, тепер в багатьох "щось заболить"...)) багато стануть(зроблять собі) "непридатними" ;)

От простий приклад з Вайбеу...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:24

Успіх
а потом ты будешь писать, что ты пошутил и вообще такого не было ?

PS. И тут, внимание вопрос, если дело в деньгах, то где он ещё столько заработает, чтобы содержать трое детей ?
Если он не будет на передке ... где можно стать 200-х

Значит останется, иначе, не пошёл бы в армию
И всё приведеное - пустой трёп
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:55

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:*Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?

1200 Вт, це не так вже і багато.
Беремо середній акумулятор з авто (по модному AGM) 60-70A *12V (720-840 Вт)
Залишається "добити" всього 360-480 Вт.
Якщо взяти літій 21700 на 5000 мА(18,5 Вт) отримаємо 19-25 штук.

Не така вже і фантастична цифра.

А якщо є електровелосипед, або самокат, або просто пауербанки + ліхтарики + гаджети + ноутбуки...

Легко виходимо на 1200Вт.

Що означає "Беремо середній акумулятор з авто"?
А авто буде як їздити? Без акумулятора?
А з економічної точки зору(тобто якщо купляти), таке рішення не практичне, тому що ви швидко вб'єте той автомобільний акумулятор. Він не може працювати довго в "режимі UPS".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:09

  pesikot написав:Успіх
а потом ты будешь писать, что ты пошутил и вообще такого не было ?

PS. И тут, внимание вопрос, если дело в деньгах, то где он ещё столько заработает, чтобы содержать трое детей ?
Если он не будет на передке ... где можно стать 200-х

Значит останется, иначе, не пошёл бы в армию
И всё приведеное - пустой трёп

Читай уважніше!
Мова йде виключно про тиловиків, які отримували 14К+30К! А тепер будуть отримувати 17-20К.

За тих, хто на вогневій - мова НЕ ЙДЕ!!!

І переписка у Вайбері - теж тиловика!
Тож той, що має троє дітей(про кого там йде розмова) - може 17-20Кгрн на місяць і на цивілці заробити працюючи 5-6днів на тиждень і спати вдома з жінкою!

ДумайТЕ! І читай уважніше!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12

  vitaliian написав:
  Успіх написав:нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
я б в полицию пошёл, пусть меня научат.

В полиции сейчас на каждой летучке вовсю агитируют добровольно(пока) пополнить ряды штурмовых бригад.
Но все дело в том, что все из полиции, кто добровольно хотел, уже давно на фронте.
Из Запорожья говорят, что с первого января доплаты срезали, а на все вопросы стали предлагать ехать на Киев, типа тогда опять пойдут доплаты. Народ чутка помялся, и некоторые таки рапорта написали. Сейчас вдруг прояснились особенности командировки и народ срочно ломанулся забирать рапорта. Чем дело кончится, пока неясно, начальство морозится.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:15

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В ведомстве Александр Лиев занимал должность и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.
Теперь весь негатив и шквал общественной критики, с которым столкнулся оклеветанный госслужащий, может повлиять на его работу и затормозить процессы, которыми он занимался.
Война обостряет чувство справедливости. Но также следует помнить об опасности излишней доверчивости к голословным обвинениям. Тем более во времена, когда информация – это оружие, а каждый грамотный профессионал может оказаться под ударом ИПСО.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:17

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?

та ні, 10 млн повербенків - це лише 60 мегават.
А от 500 тис. побутових зарядних станцій - це вже 500 мегават, що співмірне зі споживанням однієї області.

500 тис. побутових зарядних станцій на 1Квт/год? Ми в якихось різних Українах живем.
По-перше станція/UPS на 1Квт це щось дуже круте, я думаю такі мають дуже мало, точно не 500 тис.
По-друге ці станції зовсім не практичні. Ці станції більше для подорожей/природи. Якщо ви багаті, то купляєте генератор.
І по-третє, і що 500 мват(хоч ця цифра завищена в рази)? Це ж не додаткове споживаня, а просто відкладене споживання і не обов'язково на ніч. Тобто це всього 5%(одна область з 20) відкладеного споживання - це зовсім небагато.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:20

edvardd
А ссылочку можно ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:21

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
я б в полицию пошёл, пусть меня научат.

Так вони мали 14К + 30К = 44К, а тепер будуть мати лише 17К.
Думаю, тепер в багатьох "щось заболить"...)) багато стануть(зроблять собі) "непридатними" ;)

І що? Не знайдуться люди на 17/20 тисяч?
По-моєму трохи забагато платити 44000 "мінімалку" в глибокому тилу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:*Акумулятори(хоча б на 100Аh/12V) є у мізерної частини населення, тому втрати можна ігнорувати. Чи може ви вважаєте що павербанки на 20Ah/3.7V впливають на енергетичну систему України?

1200 Вт, це не так вже і багато.
Беремо середній акумулятор з авто (по модному AGM) 60-70A *12V (720-840 Вт)
Залишається "добити" всього 360-480 Вт.
Якщо взяти літій 21700 на 5000 мА(18,5 Вт) отримаємо 19-25 штук.

Не така вже і фантастична цифра.

А якщо є електровелосипед, або самокат, або просто пауербанки + ліхтарики + гаджети + ноутбуки...

Легко виходимо на 1200Вт.

у меня акк 42 в*51 ач=2142 вт + павербанк на 30000
edvardd
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