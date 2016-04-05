Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:15

Журналисты Украинской правды извинились перед Александром Лиевым за оговор

Информация о наличии у него российского паспорта не получила подтверждения и не соответствует действительности.

Компания травли была начата Виталием Шабуниным и привела к написанию Лиевым заявления на увольнение. По его словам, это было сделано чтобы «не вредить министру обороны».

В официальном комментарии Минобороны указало, что на этапе трудоустройства и во время работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки. Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в СБУ предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было.

В ведомстве Александр Лиев занимал должность и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

Теперь весь негатив и шквал общественной критики, с которым столкнулся оклеветанный госслужащий, может повлиять на его работу и затормозить процессы, которыми он занимался.

Война обостряет чувство справедливости. Но также следует помнить об опасности излишней доверчивости к голословным обвинениям. Тем более во времена, когда информация – это оружие, а каждый грамотный профессионал может оказаться под ударом ИПСО.