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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3449345034513452
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:26

  edvardd написав:у меня акк 42 в*51 ач=2142 вт + павербанк на 30000

Що за акк на 42 вольта???
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону.
Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також.
ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І що? Не знайдуться люди на 17/20 тисяч?
По-моєму трохи забагато платити 44000 "мінімалку" в глибокому тилу

Відповідь лежить на поверхні... >>> чому тоді воєнкому потрібно аж виловлювати парубків? Чому вони самостійно не рвуться на тих 44К, які були раніше?

Тобто - не ломились у воєнкомат за 44К, а от за 17-20К - просто ногою будуть вибивати двері у воєнкоматі?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:500 тис. побутових зарядних станцій на 1Квт/год? Ми в якихось різних Українах живем.
По-перше станція/UPS на 1Квт це щось дуже круте, я думаю такі мають дуже мало, точно не 500 тис.
По-друге ці станції зовсім не практичні. Ці станції більше для подорожей/природи. Якщо ви багаті, то купляєте генератор.

Зарядна станція типу Екофлоу/Блюетті/Джакері. Не знаю конкретної цифри, але їх завезли просто море.
Чим саме вони не практичні? Кращі з них заряджаються за пару годин, важать десь 7 кг, розміром дуже компактні, працюють тихо, вихлопів нема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:500 тис. побутових зарядних станцій на 1Квт/год? Ми в якихось різних Українах живем.

Генератор в магатоповерхівці не ок.
ІМХО, 500 тис. в Україні - цілком реальна цифра. У мене в будинку на 100 кв. 5 штук є.
Єдиний нюанс - 1КВт зарадки споживає 700 ватна станція. Тобто освітлення/газові котли починають "їсти" майже в півтора раза більше з урахуванням що їх споживання з пікових годин переноситься на нічний час.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:38

  andrijk777 написав:
  edvardd написав:у меня акк 42 в*51 ач=2142 вт + павербанк на 30000

Що за акк на 42 вольта???

5 шт консерв от ниссан лифа
edvardd
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