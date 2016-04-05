Що за акк на 42 вольта???
|
|
|
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:26
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону.
Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також.
ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відповідь лежить на поверхні... >>> чому тоді воєнкому потрібно аж виловлювати парубків? Чому вони самостійно не рвуться на тих 44К, які були раніше?
Тобто - не ломились у воєнкомат за 44К, а от за 17-20К - просто ногою будуть вибивати двері у воєнкоматі?)))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зарядна станція типу Екофлоу/Блюетті/Джакері. Не знаю конкретної цифри, але їх завезли просто море.
Чим саме вони не практичні? Кращі з них заряджаються за пару годин, важать десь 7 кг, розміром дуже компактні, працюють тихо, вихлопів нема
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Генератор в магатоповерхівці не ок.
ІМХО, 500 тис. в Україні - цілком реальна цифра. У мене в будинку на 100 кв. 5 штук є.
Єдиний нюанс - 1КВт зарадки споживає 700 ватна станція. Тобто освітлення/газові котли починають "їсти" майже в півтора раза більше з урахуванням що їх споживання з пікових годин переноситься на нічний час.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:38
|