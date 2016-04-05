Що за акк на 42 вольта???
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:26
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону.
Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також.
ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відповідь лежить на поверхні... >>> чому тоді воєнкому потрібно аж виловлювати парубків? Чому вони самостійно не рвуться на тих 44К, які були раніше?
Тобто - не ломились у воєнкомат за 44К, а от за 17-20К - просто ногою будуть вибивати двері у воєнкоматі?)))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зарядна станція типу Екофлоу/Блюетті/Джакері. Не знаю конкретної цифри, але їх завезли просто море.
Чим саме вони не практичні? Кращі з них заряджаються за пару годин, важать десь 7 кг, розміром дуже компактні, працюють тихо, вихлопів нема
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Генератор в магатоповерхівці не ок.
ІМХО, 500 тис. в Україні - цілком реальна цифра. У мене в будинку на 100 кв. 5 штук є.
Єдиний нюанс - 1КВт зарадки споживає 700 ватна станція. Тобто освітлення/газові котли починають "їсти" майже в півтора раза більше з урахуванням що їх споживання з пікових годин переноситься на нічний час.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:38
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:54
Київ?
В моєму обл. центрі мало ніхто такі станції купляє. А в райцентрах/селах точно ніхто не купляє.
Я думаю ця цифра(500мват) завищена в рази. В будь-якому разі дивіться "по-третє" з попереднього поста.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 03 лют, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
5% на освітленні, холодильниках і газових котлах - це дуже відчутно.
Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:59
Тому що не хочуть попасти під Бахмут. Очевидно ж.
Якщо б гарантували службу в глибокому тилу за 44К, то під воєнкоматами були б черги.
І навіть за 20К були б черги, тому що не попадеш під Бахмут.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:08
це самозаспокоєння , працює 50/50 (тобто майже ніяк)
відомо, що в рейс не можна без щеплення (їх багато, крім ковіда -малярія і інші)
якщо судно працює у регіоні поширення малярії -раз на тиждень по 1 табл малакіну (але має побічний ефект на печінку), я попрацював у Західній Африці більше 13 років -скільки я мав з'їсти того малакину? як капітан і людина відповідальна перед фірмою за виконання процедури я брав свою таблетку і йшов з нею у каюту (там клав у баночку, таблетки були в упаковці, як накопичувалось багато-відносив до судової аптеки), казати іншим-вживати чи ні -це виступати проти фірми яка тебе наняла
у 2000р на судні був випадок-2й офф Сашко(змінено) і два матроса підхопили малярію, матроси у легкій формі, а другий помічник ледве не помер (врятували у Франції)...його проблема була в тому, що коли вже було досить прохолодно (+15с) Сашко пійшов у сауну (судно побудовано було у Фінляндії, як же без сауни)а потім пірнав у басейн (у басейні вода з океану-десь 14-15с) він сильно застудився і мав кашель(і всі ознаки орві), проблема ще була в тому що нам далі наказ прибути до Генуї 30 січня (тому замість 6 діб -йшли малим ходом 10 діб), по прибуттю судно відвідав лікар (жінка, терапевт)-вона нічого окрім застуди не виявила, а через 5-6 годін після її візиту офіцер Сашко втратив свідомість і почав банально вмирати. Судно через 16 годин прибуло до Марселю і там його французи врятували (бо мали досвід лікування малярії, тому що мали багато колоній в Африці))
після видужання я ще один контракт працював з цим офіцером. Він мене спитав-ти пив малакін -перші 2 роки пив(потім печінка стала боліти і припинив), а він каже-я майже единий зо всіх моряків, хто не нехтував і не робив пропусків, постійно вживав малакін...
а "знаєш де я підхопив малярію?"-де?
я подзвонив дружині-а вона каже "їду на Новий Рік у Прагу на тиждень, вже купила тур"
я психанул, пішов на берег у бар (трохи випив і купив проститутку)-там мене комар і вразив.
тобто ти зрадив дружину і Бог тебе покарав, але хтось молився за тебе?
він каже, коли у французькій лікарні прийшов до тями-бачу свою дружину поруч (вона плаче і благає "не вмирай"), фірма швидко зробила шенгенську візу і квіток
Сашко зізнався дружині-що зрадив, а жінка каже а я не встигла (після Чопу бус потрапив у снігову бурю, дороги замело, 2 дні всі спали десь у селі і потім повернулись до України, тобто ніякої Праги не було), вони були більше 16 чи 17 років як одружені (попросили пробачення і вирішили жити "з чистого аркушу")
тому, кожний сам вирішує-робити чи ні щеплення (у мене 2 друга вмерли у 2021 він наслідків ковіду і були щеплені, а третій дивом вижив)
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