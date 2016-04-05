Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:08

detroytred написав:

Мені подобалося, що дія видна наявно й одразу.

І якщо вже ковбасть, то з користю.

Саме тільки у зв'язці всіх складових. Мені подобалося, що дія видна наявно й одразу.І якщо вжеСаме тільки у зв'язці всіх складових.

це самозаспокоєння , працює 50/50 (тобто майже ніяк)відомо, що в рейс не можна без щеплення (їх багато, крім ковіда -малярія і інші)якщо судно працює у регіоні поширення малярії -раз на тиждень по 1 табл малакіну (але має побічний ефект на печінку), я попрацював у Західній Африці більше 13 років -скільки я мав з'їсти того малакину? як капітан і людина відповідальна перед фірмою за виконання процедури я брав свою таблетку і йшов з нею у каюту (там клав у баночку, таблетки були в упаковці, як накопичувалось багато-відносив до судової аптеки), казати іншим-вживати чи ні -це виступати проти фірми яка тебе нанялау 2000р на судні був випадок-2й офф Сашко(змінено) і два матроса підхопили малярію, матроси у легкій формі, а другий помічник ледве не помер (врятували у Франції)...його проблема була в тому, що коли вже було досить прохолодно (+15с) Сашко пійшов у сауну (судно побудовано було у Фінляндії, як же без сауни)а потім пірнав у басейн (у басейні вода з океану-десь 14-15с) він сильно застудився і мав кашель(і всі ознаки орві), проблема ще була в тому що нам далі наказ прибути до Генуї 30 січня (тому замість 6 діб -йшли малим ходом 10 діб), по прибуттю судно відвідав лікар (жінка, терапевт)-вона нічого окрім застуди не виявила, а через 5-6 годін після її візиту офіцер Сашко втратив свідомість і почав банально вмирати. Судно через 16 годин прибуло до Марселю і там його французи врятували (бо мали досвід лікування малярії, тому що мали багато колоній в Африці))після видужання я ще один контракт працював з цим офіцером. Він мене спитав-ти пив малакін -перші 2 роки пив(потім печінка стала боліти і припинив), а він каже-я майже единий зо всіх моряків, хто не нехтував і не робив пропусків, постійно вживав малакін...а "знаєш де я підхопив малярію?"-де?я подзвонив дружині-а вона каже "їду на Новий Рік у Прагу на тиждень, вже купила тур"я психанул, пішов на берег у бар (трохи випив і купив проститутку)-там мене комар і вразив.тобто ти зрадив дружину і Бог тебе покарав, але хтось молився за тебе?він каже, коли у французькій лікарні прийшов до тями-бачу свою дружину поруч (вона плаче і благає "не вмирай"), фірма швидко зробила шенгенську візу і квітокСашко зізнався дружині-що зрадив, а жінка каже а я не встигла (після Чопу бус потрапив у снігову бурю, дороги замело, 2 дні всі спали десь у селі і потім повернулись до України, тобто ніякої Праги не було), вони були більше 16 чи 17 років як одружені (попросили пробачення і вирішили жити "з чистого аркушу")тому, кожний сам вирішує-робити чи ні щеплення (у мене 2 друга вмерли у 2021 він наслідків ковіду і були щеплені, а третій дивом вижив)