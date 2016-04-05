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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3450345134523453
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:09

  BeneFuckTor написав:Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону.
Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також.
ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))


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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11



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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:20

До всього потрібно підходити з розумом!©

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:
  andrijk777 написав:І що? Не знайдуться люди на 17/20 тисяч?
По-моєму трохи забагато платити 44000 "мінімалку" в глибокому тилу

Відповідь лежить на поверхні... >>> чому тоді воєнкому потрібно аж виловлювати парубків? Чому вони самостійно не рвуться на тих 44К, які були раніше?

Тому що не хочуть попасти під Бахмут. Очевидно ж. :D
Якщо б гарантували службу в глибокому тилу за 44К, то під воєнкоматами були б черги.
І навіть за 20К були б черги, тому що не попадеш під Бахмут.

О, таки працює моя давня приказка, яку я придумав ще навесні минулого року, коли попав на вогневу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©😀

п.с.
Доречі, тоді(в перші 2-3міс) я ще сам був за те, щоб врізали тих 30К в глибоких тилах....
А от пізніше, коли курс, а потім і ціни на все взлетіли вгору(навіть деякі товари взлетіли крутіше за курс - зробили х2) - то я поставився до цих премій "з розумінням", бо що можна було купити навесні за 30Кгрн і що тепер - зовсім різні речі!

Тому, треба було зробити розумніше))
Навесні і влітку - в тилу давати премію +10К
Восени - +20К
Взимку - +30К :D
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 лют, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:28

  sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.

Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло.
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ночью пекут пекарни, качают насосы производств, работают тепловые пушки, дробилки, кароч весь бизнес и производства?
А они всё стирилками меряют.

Стала (яка стабільно виробляється)кількість генерації кудись дівається, а змінна, яка не працює вночі, можливо ТЕС і призводить до дисбалансу. (Це підтверджує вплив пошкодженої недавно ТЕС)

Бо якщо треба перерозподіл дисбалансу, то вночі вимикати навпаки неможна. Якщо вимикають, то який же це перерозподіл, це генерація не працює
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:11

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.

Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло.
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.


А може вже досить жувати кілька днів одне й теж?! Це до речі всіх стосується-назву теми не забули? Від ваших теорій світло ні вночі ні вдень не з'явиться.
drevlyanin
 
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