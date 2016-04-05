BeneFuckTor написав:Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону. Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також. ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))
п.с. Доречі, тоді(в перші 2-3міс) я ще сам був за те, щоб врізали тих 30К в глибоких тилах.... А от пізніше, коли курс, а потім і ціни на все взлетіли вгору(навіть деякі товари взлетіли крутіше за курс - зробили х2) - то я поставився до цих премій "з розумінням", бо що можна було купити навесні за 30Кгрн і що тепер - зовсім різні речі!
Тому, треба було зробити розумніше)) Навесні і влітку - в тилу давати премію +10К Восени - +20К Взимку - +30К
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 лют, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції. Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин". Тепер, як часто відключають світло вдень? По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому. Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі. Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат. Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат. Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні! А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції. Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин". Тепер, як часто відключають світло вдень? По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому. Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі. Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат. Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат. Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні! А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
А може вже досить жувати кілька днів одне й теж?! Це до речі всіх стосується-назву теми не забули? Від ваших теорій світло ні вночі ні вдень не з'явиться.