BeneFuckTor написав:Де були ці поліцейські 24го і інші їх колеги з сбу і тд - дуже добре знає все моє невелике але областне місто недалко від кордону. Якщо взяти тро яке сидить за містом на тому ж кордоні, однозначно в них повинна бути висока зарплатня і вища ніж в поліцейких в місті і в Львові також. ПС. Зрізали зарплати скрізь, нажаль в країні аут, але не у всіх, у когось повні дивани грошей))
п.с. Доречі, тоді(в перші 2-3міс) я ще сам був за те, щоб врізали тих 30К в глибоких тилах.... А от пізніше, коли курс, а потім і ціни на все взлетіли вгору(навіть деякі товари взлетіли крутіше за курс - зробили х2) - то я поставився до цих премій "з розумінням", бо що можна було купити навесні за 30Кгрн і що тепер - зовсім різні речі!
Тому, треба було зробити розумніше)) Навесні і влітку - в тилу давати премію +10К Восени - +20К Взимку - +30К
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 03 лют, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції. Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин". Тепер, як часто відключають світло вдень? По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому. Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі. Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат. Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат. Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні! А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції. Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин". Тепер, як часто відключають світло вдень? По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому. Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі. Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат. Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат. Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні! А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
А може вже досить жувати кілька днів одне й теж?! Це до речі всіх стосується-назву теми не забули? Від ваших теорій світло ні вночі ні вдень не з'явиться.
Чаплигу останнє чули? Є такий перець. (Його не треба сприймати цілком, а от деякі окремі твердження варті уваги. І до речі, він якось оригінально мислить. Наче всьопропало, а сам допомагає ЗСУ та друзям там, майже агітує в наступні вибори, ні про яке здаватися мови не веде, навпаки - вибору нема тільки боротися або допомагати тим, хто бореться. Може помиляюсь, бо тільки два останніх відео з ним бачив. В одному з них він бухий. Анархіст))
Так от в останньому він розмірковує: - обидві сторони вже не зупиняться; - у гбіста зараз по суті одна ключова задача -- зробити так, щоб Україна залишилася без допомоги зброєю. Інструмент реалізації -- застосування ТЯЗ; - рішення ним наче вже прийнято. Якщо Захід не піде на зустріч, то гбіст застосує, чим поставить Захід на розтяжку -- бити у відповідь чи ні. Бо навіть ота обіцянка знищити у відповідь Чорноморський флот - це удар НАТО по рашці, на що вона застосує вже стратегічну ЯЗ; - нічого страшного в ТЯЗ нема. Але це попередження-показ Заходу, що рфія готова на все; - орків і треба сприймати, як орків. А не як тих, хто боїться санкцій тощо; - рфія готова до залізного занавісу (типа їй пофіг падіння рівня життя і т.д.); - більше всіх боїться Європа. Чітких гарантій військового захисту в НАТО нема; - нещодавно Захід все ж таки повірив, що рфія не блефує. Що гбіст фанатик.
Звичайно це все вилами по воді. І з того, що сам Чаплига змінив своє бачення (побачив фанатика), ніяк не випливає, що те ж саме відбулося з Заходом. Все покажуть поставки зброї. Будуть вони вагомі чи формальні. Для реального співвідношення сил. У тій "битві", яку всі пророчать незабаром.
З точно толкового Чаплига сказав дві речі: - стосовно недооцінки ворога; - не треба проецирувати на інших свої принципи.
Ну і явна брехня була: наче рашка немає зовсім економічних негараздів, навіть навпаки. Коли тут Denik цифрами показав звортнє.
Зі зброєю (тобто з партнерами все Ок): 1. "Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Пакет включає у себе протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні і далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він. https://www.unian.ua/war/ssha-dadut-ukr ... 32255.html 2. "Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – підсумували в Rheinmetal. https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 22847.html