Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:04

drevlyanin написав: назву теми не забули? назву теми не забули?

Чаплигу останнє чули? Є такий перець.(Його не треба сприймати цілком, а от деякі окремі твердження варті уваги. І до речі, він якось оригінально мислить. Наче всьопропало, а сам допомагає ЗСУ та друзям там, майже агітує в наступні вибори, ні про яке здаватися мови не веде, навпаки - вибору нема тільки боротися або допомагати тим, хто бореться.Може помиляюсь, бо тільки два останніх відео з ним бачив. В одному з них він бухий. Анархіст))Так от в останньому він розмірковує:- обидві сторони вже не зупиняться;- у гбіста зараз по суті одна ключова задача -- зробити так, щоб Україна залишилася без допомоги зброєю. Інструмент реалізації -- застосування ТЯЗ;- рішення ним наче вже прийнято. Якщо Захід не піде на зустріч, то гбіст застосує, чим поставить Захід на розтяжку -- бити у відповідь чи ні.Бо навіть ота обіцянка знищити у відповідь Чорноморський флот - це удар НАТО по рашці, на що вона застосує вже стратегічну ЯЗ;- нічого страшного в ТЯЗ нема. Але це попередження-показ Заходу, що рфія готова на все;- орків і треба сприймати, як орків. А не як тих, хто боїться санкцій тощо;- рфія готова до залізного занавісу (типа їй пофіг падіння рівня життя і т.д.);- більше всіх боїться Європа. Чітких гарантій військового захисту в НАТО нема;- нещодавно Захід все ж таки повірив, що рфія не блефує. Що гбіст фанатик.Звичайно це все вилами по воді.І з того, що сам Чаплига змінив своє бачення (побачив фанатика), ніяк не випливає, що те ж саме відбулося з Заходом.Все покажуть поставки зброї. Будуть вони вагомі чи формальні. Для реального співвідношення сил. У тій "битві", яку всі пророчать незабаром.З точно толкового Чаплига сказав дві речі:- стосовно недооцінки ворога;- не треба проецирувати на інших свої принципи.Ну і явна брехня була: наче рашка немає зовсім економічних негараздів, навіть навпаки.Коли тут Denik цифрами показав звортнє.