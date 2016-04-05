Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.