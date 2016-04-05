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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3451345234533454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:23

Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:26

  detroytred написав:Зі зброєю (тобто з партнерами все Ок):
1. "Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Пакет включає у себе протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні і далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він.
https://www.unian.ua/war/ssha-dadut-ukr ... 32255.html
2. "Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – підсумували в Rheinmetal.
https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 22847.html

Водночас Райдер не сказав прямо, що GLSDB включено до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що Пентагон має укласти контракт на їхнє виробництво, і орієнтовним терміном їхньої передачі Україні може бути осінь 2023 року.
GLSDB поєднує крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – через GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і летить до цілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3397655
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:38

  jump написав:Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/


З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  гуляйполе написав:З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів

все вірно, теж граюся в таке, нічим українським там і не пахне.
тоді як прості китайчата добре піддаються ремонту , то "брендові" , нерозбірні - тільки смітник і не факт, що буде переробка.
А перегорають вони однаково , світлодіди працюють на межі.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:08

  гуляйполе написав:
  jump написав:Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/


З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів

Згоден.Автор не може привести товарний перелік світлодіодних ламп з цінами ,вироблених в Україні.Бо вони або дорожчі за імпортовані ,або також імпортовані з Китаю.Також і ціни на форму,снарягу та навіть яйця українського виробника ( наприклад :D сранці авакова) чомусь вище за середньоєвропейські.Тому нехай імпорт.Амінь :evil:
heineken
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