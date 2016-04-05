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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3452345334543455>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:23

Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:26

  detroytred написав:Зі зброєю (тобто з партнерами все Ок):
1. "Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Пакет включає у себе протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні і далекобійні ракети для HIMARS", - заявив він.
https://www.unian.ua/war/ssha-dadut-ukr ... 32255.html
2. "Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – підсумували в Rheinmetal.
https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 22847.html

Водночас Райдер не сказав прямо, що GLSDB включено до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що Пентагон має укласти контракт на їхнє виробництво, і орієнтовним терміном їхньої передачі Україні може бути осінь 2023 року.
GLSDB поєднує крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – через GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і летить до цілі. Джерело: https://censor.net/ua/n3397655
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:38

  jump написав:Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/


З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  гуляйполе написав:З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів

все вірно, теж граюся в таке, нічим українським там і не пахне.
тоді як прості китайчата добре піддаються ремонту , то "брендові" , нерозбірні - тільки смітник і не факт, що буде переробка.
А перегорають вони однаково , світлодіди працюють на межі.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:08

  гуляйполе написав:
  jump написав:Чому лампочки в подарунок — ведмежа послуга Україні
Уряд укотре ігнорує місцевих виробників
Проблема в тому, що уряд учергове хоче сподобатися споживачам та іноземцям і ігнорує існування в Україні виробників відповідної продукції. Замість того, щоб домовитися про спрямування європейських коштів на виробництво лампочок на українських підприємствах (подібно до того, як уряд Данії фінансує відновлення Миколаєва за участі українських виробників), уряд планує їх імпортувати, чим фактично зупинить виробництво LED-ламп в Україні.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-lamp ... ajini.html

Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник - на це потрібно буде близько 100 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696704/


З того що розбирав-все зроблене в китаї,не думаю що наші виробники навчилися робити світлодіоди та мікросхеми драйверів

Згоден.Автор не може привести товарний перелік світлодіодних ламп з цінами ,вироблених в Україні.Бо вони або дорожчі за імпортовані ,або також імпортовані з Китаю.Також і ціни на форму,снарягу та навіть яйця українського виробника ( наприклад :D сранці авакова) чомусь вище за середньоєвропейські.Тому нехай імпорт.Амінь :evil:
heineken
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно, первый критерий для получения членства в ЕС - 3.1 Демократия; 3.2 Верховенство закона; 3.3 Права человека.
У нас сами политики говорят, что вместо Верховенство закона - політична доцільність
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:49

‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко

"У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открыт набор и для парней, и для девушек. В первую очередь это должны быть мотивированные люди, которые готовы освобождать территории. Это окно возможностей", - заявила чиновница.

Павличенко добавила, что боевой опыт не является обязательным условием для того, чтобы вступить в ряды "Гвардии наступления"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 00:14

  vitaliian написав:Имхо основные удары нужно ждать там и Харькову. С логистикой там ещё больше жопа, чем год назад, удары будут наноситься там, где есть ЖД сообщение. Бахмут в этом плане тупик. По этой же причине удары со стороны границы РБ маловероятны


Мои мысли подтвердил Богданов, а именно нападения на Киев не будет из за логистических трудностей у русни.

Філософське про «наступ на Київ».

А коли «військові експерти судного дня» пишуть що на Київ ось-ось підуть «200 тисяч русні на 3000 танків і полетять 2000 літаків і будуть усіх бомбіть», вони можуть акцентовано відповісти на чотири групи питань:

Перша. Скільки нових логістичних коридорів з’явилося з лютого 22 року у напрямку Києва? Може, жодного? Чому ви думаєте, що Росія може атакувати Київ більшими силами і не потрапити у ту саме (і навіть більшу) логістичну пастку, що рік тому?

Друга. Скільки танків в РФ були зняті з консервації (це теж довго) та побудовані за цей час? Ну, щоб забезпечити апокаліпсис?

Третя. Наша ППО стала сильнішою чи слабшою? У Росії літаків стало більше чи менше?

Четверта. У нас 24.02.22 була важка західна техніка? А зараз?

....

https://t.me/yb_ua/2898
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мои мысли подтвердил Богданов, а именно нападения на Киев не будет из за логистических трудностей у русни.

А якщо з "Курською дугою" буде те саме, що і з наступом на Київ, перестанете дивитись гівноканали? Ну чим ситуація зараз, на Донбасі, принципово відрізняється від ситуації в травні-червні, коли вони мали значно більшу перевагу?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скорее всего так и будет. Никто на Киев не пойдёт. Цель Пути - захватить всю Донецкую область. Возможно и Запорожскую, но это не точно.

Как-то резко мы перешли из наступления в оборону.
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