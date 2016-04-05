vitaliian написав:Мои мысли подтвердил Богданов, а именно нападения на Киев не будет из за логистических трудностей у русни.
А якщо з "Курською дугою" буде те саме, що і з наступом на Київ, перестанете дивитись гівноканали? Ну чим ситуація зараз, на Донбасі, принципово відрізняється від ситуації в травні-червні, коли вони мали значно більшу перевагу?
Цікавий момент! Хто? Хто в нас говорить про наступ русні в кінці лютого або навесні? Отож. Починаючи з ГК. Да ще з якою впевненістю: - Росія вдруге спробує захопити Київ – і в цьому немає жодних сумнівів - За численними оцінками військових аналітиків і військових як українських, так і іноземних – однозначно так. https://www.radiosvoboda.org/a/ataka-na ... 80107.html
Сьогодні в телемарафоні виступав гендиректор Стоп-фейку. Поставив мене у тупік))) Бо сказав те ж саме що і Ви (і що я теж нещодавно почав припускати) -- що отого наступу може не бути. Але припускати - це одне, а мова про інше))
Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк. І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.
Люди добрі, так хто! кого! і навіщо! пропагандонить? Якийсь-то абсурдний вінегрет...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 лют, 2023 10:13, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Нарешті я зрозумів, в чому Ваша проблема. Ви орієнтуєтесь на минулорічні дані. Ось актуальні дані: https://www.oree.com.ua/ І якщо вим подивитесь актуальні дані(денний обєм торгів порядка 3500, нічний - 2300), то виявиться, що Ваша математика не сходиться.
detroytred написав:Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк. І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.
Все логічно. Русня готує наступ. Але наступатиме не там, де кажуть, а там де можуть. Тобто скоріш за все це буде Донбас або Південь.
⚡️ 🔋 Евросоюз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, которые ей необходимы, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «Изначально Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу. Сейчас ситуация изменилась – Украина нуждается в электроэнергии. И мы будем поставлять вам 2 гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы,» - отметила фон дер Ляйен.
наверное уже поставляют, отключений стало меньше, на субботу вообще нет...
detroytred написав:Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк. І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.
Все логічно. Русня готує наступ. Але наступатиме не там, де кажуть, а там де можуть. Тобто скоріш за все це буде Донбас або Південь.