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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3453345434553456>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:04

  lapay написав:
  vitaliian написав:Мои мысли подтвердил Богданов, а именно нападения на Киев не будет из за логистических трудностей у русни.

А якщо з "Курською дугою" буде те саме, що і з наступом на Київ, перестанете дивитись гівноканали? Ну чим ситуація зараз, на Донбасі, принципово відрізняється від ситуації в травні-червні, коли вони мали значно більшу перевагу?

Цікавий момент!
Хто? Хто в нас говорить про наступ русні в кінці лютого або навесні?
Отож. Починаючи з ГК.
Да ще з якою впевненістю:
- Росія вдруге спробує захопити Київ – і в цьому немає жодних сумнівів
- За численними оцінками військових аналітиків і військових як українських, так і іноземних – однозначно так.
https://www.radiosvoboda.org/a/ataka-na ... 80107.html

Сьогодні в телемарафоні виступав гендиректор Стоп-фейку.
Поставив мене у тупік)))
Бо сказав те ж саме що і Ви (і що я теж нещодавно почав припускати) -- що отого наступу може не бути.
Але припускати - це одне, а мова про інше))

Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк.
І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.

Люди добрі, так хто! кого! і навіщо! пропагандонить?
Якийсь-то абсурдний вінегрет...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 лют, 2023 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло.
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.

Нарешті я зрозумів, в чому Ваша проблема.
Ви орієнтуєтесь на минулорічні дані. Ось актуальні дані:
https://www.oree.com.ua/
І якщо вим подивитесь актуальні дані(денний обєм торгів порядка 3500, нічний - 2300), то виявиться, що Ваша математика не сходиться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Как-то резко мы перешли из наступления в оборону.

На це є об'єктивна причина: ч.мобіки, які не розбіглися і здались в полон при першому вибуху, а почали вбивати наших героїв.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк.
І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.

Все логічно. Русня готує наступ. Але наступатиме не там, де кажуть, а там де можуть. Тобто скоріш за все це буде Донбас або Південь.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:55

⚡️ 🔋 Евросоюз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, которые ей необходимы, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
«Изначально Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу. Сейчас ситуация изменилась – Украина нуждается в электроэнергии. И мы будем поставлять вам 2 гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы,» - отметила фон дер Ляйен.

наверное уже поставляют, отключений стало меньше, на субботу вообще нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:56

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк.
І тут же зразу: це русня готує своїх до наступу, щоб не здивувалися підвищенню ескалації.

Все логічно. Русня готує наступ. Але наступатиме не там, де кажуть, а там де можуть. Тобто скоріш за все це буде Донбас або Південь.

Про що була мова?)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:наверное уже поставляют, отключений стало меньше, на субботу вообще нет...

В попередні вікенди також відключень було суттєво менше як в будні. Швидше промисловість менше потребує. Ну а до зовсім без відключень, то на ЗУ далеко, хоча до західної електрики ближче.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:33

  detroytred написав:Цей гендиректор каже: це русня спеціально для нас розганяє про наступ. Щоб злякалися. Тобто не ведіться. Це може!)) бути фейк
британская и разведка США говорят что русские собрали на границах 500 тыс мобиков для наступления, а какой то идиот ради самопиара пукнул в марафоне что наступления не будет. Снова шашлыки?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От читаю ці суперечки і думаю - а мені є якась різниця - буде наступ , чи ні ? Схоже що ні . А комусь буде ? Хіба тим , хто на вістрі атак . Хто тут на вістрі ?
Якісь розмови про незрозуміло що . Йде війна з набагато сильнішим ворогом . Коли закінчиться - невідомо . Має цікавити одне питання - як пришвидшити нашу перемогу . І не з останніх питань - про резерви для діючої армії і що робити з "ухилянтами" . Чомусь зовсім ніде не чув про альтернативу військовій службі для фізично годних "небажаючих" . Є напевно море різних неприємних та важких низькокваліфікованих робіт , на які ніколи не вистачало робітників . Навіть в армії були "стройбати" без зброї . Там не потрібні працівники ? Чи владі не вистачає фантазії на таке ?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:00

Цікава ремарка Залужного:
*«Ми зробили всі розрахунки – скільки нам потрібно танків, артилерії тощо, тощо. Це те, на чому зараз слід сконцентруватися всім. Нехай пробачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих та тяжких боїв, які можуть розпочатися наступного року», – повідомив Залужний.*
https://glavcom.ua/country/incidents/pu ... 06137.html

Це пояснює ситуацію з Соледаром, Угледаром, Бахмутом, Сватово і т.д.
detroytred
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