Добре, вмовив. Відправлю тебе до чорного списку, як ти всіх наполегливо просиш зробити. Будеш там першим і єдиним клієнтом, разом зі своїми ватними гімноканалами.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:11
Не в бровь, а в глаз.
Саме в тому й справа!
Що влада одночасно запевняє, що ворог ледь тримається, через (2 неділі, два місяці, півроку, наприкінці року -- перемога, звільнення) і в той же час...
В тому й справа, що одночасно відбуваються речі різного напрямку, характеру. Майже в усіх сферах.
Коли ще півроку тому деякі комчастин з фронту закликали, що треба почати говорити правду і саме від цього відштовхуватися у своїх рішеннях та діях.
Але це знов таки лише бачення з нашого рівня. Пересічного. А влада повинна враховувати роботу та залежність від допомоги партнерів.
Хз як воно краще...
Тому за принципом "не нашкодь" -- ми тут просто лише обговорюємо. Як і призначено для форуму.
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:48
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