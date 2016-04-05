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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3453345434553456
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:гавно канал это ты вместе со своим кумиром, который не закрывал хорошие каналы Медведчука

Добре, вмовив. Відправлю тебе до чорного списку, як ти всіх наполегливо просиш зробити. Будеш там першим і єдиним клієнтом, разом зі своїми ватними гімноканалами.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:11

  Puente написав:Якісь розмови про незрозуміло що . Йде війна з набагато сильнішим ворогом . Коли закінчиться - невідомо .
...
Чи владі не вистачає фантазії на таке ?

Не в бровь, а в глаз.

Саме в тому й справа!
Що влада одночасно запевняє, що ворог ледь тримається, через (2 неділі, два місяці, півроку, наприкінці року -- перемога, звільнення) і в той же час...

В тому й справа, що одночасно відбуваються речі різного напрямку, характеру. Майже в усіх сферах.

Коли ще півроку тому деякі комчастин з фронту закликали, що треба почати говорити правду і саме від цього відштовхуватися у своїх рішеннях та діях.

Але це знов таки лише бачення з нашого рівня. Пересічного. А влада повинна враховувати роботу та залежність від допомоги партнерів.

Хз як воно краще...
Тому за принципом "не нашкодь" -- ми тут просто лише обговорюємо. Як і призначено для форуму.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:48

  beee написав:Уже и танки дали
Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.
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