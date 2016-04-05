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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3453345434553456
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:гавно канал это ты вместе со своим кумиром, который не закрывал хорошие каналы Медведчука

Добре, вмовив. Відправлю тебе до чорного списку, як ти всіх наполегливо просиш зробити. Будеш там першим і єдиним клієнтом, разом зі своїми ватними гімноканалами.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:11

  Puente написав:Якісь розмови про незрозуміло що . Йде війна з набагато сильнішим ворогом . Коли закінчиться - невідомо .
...
Чи владі не вистачає фантазії на таке ?

Не в бровь, а в глаз.

Саме в тому й справа!
Що влада одночасно запевняє, що ворог ледь тримається, через (2 неділі, два місяці, півроку, наприкінці року -- перемога, звільнення) і в той же час...

В тому й справа, що одночасно відбуваються речі різного напрямку, характеру. Майже в усіх сферах.

Коли ще півроку тому деякі комчастин з фронту закликали, що треба почати говорити правду і саме від цього відштовхуватися у своїх рішеннях та діях.

Але це знов таки лише бачення з нашого рівня. Пересічного. А влада повинна враховувати роботу та залежність від допомоги партнерів.

Хз як воно краще...
Тому за принципом "не нашкодь" -- ми тут просто лише обговорюємо. Як і призначено для форуму.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:48

  beee написав:Уже и танки дали
Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:16

  vitaliian написав:
  beee написав:Уже и танки дали
Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.



Деза (мацкаль ІПСО)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Ти вже починаєш дратувати своїма рашаговноканалами, все українофобське лайно сюди тягнеш :twisted: : Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив цієї суботи, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.Кошта також підкреслив, що відправка танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7155519/
P.S. vitaliian написав мені в приватні п\п росіською мовою дуже недобрі слова. і як всі ці промокшанські шавки відразу заблокував щоб не прочитати часом гідну відповідь :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 04 лют, 2023 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:25

  greenozon написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Уже и танки дали
Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.



Деза (мацкаль ІПСО)

https://sol.sapo.pt/artigo/791623/costa ... ia-tanques

Ps может и деза свечу не держал, но об этом пишут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 14:14

  Успіх написав:І от тепер, коли не пройшло і року)) - коли побували в найгарячішшій "точці" під Бахмутом... - відправили до "Флер в гості" ;)


Успіх, рада вітати тебе "в гостях", хоч сама залишаюся в Києві. Головне, що ти живий та неушкоджений. Тримайся. Там у нас багато красивих дівчат і жінок, прогуляйся вулицями міста, отримаєш естетичну насолоду :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 14:20

рф зганьбилася перед африканськими країнами )))

Міністерство закордонних справ рф організувало брифінг з кібербезпеки для чиновників африканських країн з метою залучити їх до співпраці. Однак, під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати росію в тероризмі, веденні колоніальної війни проти України і спробах використовувати африканські країни у власних цілях. Один з учасників навіть вирішив заспівати гімн України. Очевидно, що брифінг був зламаний українськими хакерами, що свідчить про низький рівень кібербезпеки в системі МЗС рф.
Відеозапис брифінгу передало Guildhall джерело в українському розвідувальному співтоваристві.
https://ghall.com.ua/2023/02/03/ukrains ... sti-video/
fler
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