Добре, вмовив. Відправлю тебе до чорного списку, як ти всіх наполегливо просиш зробити. Будеш там першим і єдиним клієнтом, разом зі своїми ватними гімноканалами.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:11
Не в бровь, а в глаз.
Саме в тому й справа!
Що влада одночасно запевняє, що ворог ледь тримається, через (2 неділі, два місяці, півроку, наприкінці року -- перемога, звільнення) і в той же час...
В тому й справа, що одночасно відбуваються речі різного напрямку, характеру. Майже в усіх сферах.
Коли ще півроку тому деякі комчастин з фронту закликали, що треба почати говорити правду і саме від цього відштовхуватися у своїх рішеннях та діях.
Але це знов таки лише бачення з нашого рівня. Пересічного. А влада повинна враховувати роботу та залежність від допомоги партнерів.
Хз як воно краще...
Тому за принципом "не нашкодь" -- ми тут просто лише обговорюємо. Як і призначено для форуму.
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:48
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:16
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти вже починаєш дратувати своїма рашаговноканалами, все українофобське лайно сюди тягнеш : Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив цієї суботи, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.Кошта також підкреслив, що відправка танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення.
P.S. vitaliian написав мені в приватні п\п росіською мовою дуже недобрі слова. і як всі ці промокшанські шавки відразу заблокував щоб не прочитати часом гідну відповідь
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 04 лют, 2023 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:25
Ps может и деза свечу не держал, но об этом пишут.
Додано: Суб 04 лют, 2023 14:14
Успіх, рада вітати тебе "в гостях", хоч сама залишаюся в Києві. Головне, що ти живий та неушкоджений. Тримайся. Там у нас багато красивих дівчат і жінок, прогуляйся вулицями міста, отримаєш естетичну насолоду
Додано: Суб 04 лют, 2023 14:20
рф зганьбилася перед африканськими країнами )))
Міністерство закордонних справ рф організувало брифінг з кібербезпеки для чиновників африканських країн з метою залучити їх до співпраці. Однак, під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати росію в тероризмі, веденні колоніальної війни проти України і спробах використовувати африканські країни у власних цілях. Один з учасників навіть вирішив заспівати гімн України. Очевидно, що брифінг був зламаний українськими хакерами, що свідчить про низький рівень кібербезпеки в системі МЗС рф.
Відеозапис брифінгу передало Guildhall джерело в українському розвідувальному співтоваристві.
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