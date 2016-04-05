Ps может и деза свечу не держал, но об этом пишут.[/quote]
Португалия все же отправит Украине танки Leopard 2
Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта изданию Lusa.
Точное число боевых машин он не уточнил, но сообщил, что поставить их должны до конца марта. Он добавил, что также Лиссабон обсуждает с Германией поставку запчастей для ремонта танков, которые сейчас находятся на складах Португалии.
Успіх написав:І от тепер, коли не пройшло і року)) - коли побували в найгарячішшій "точці" під Бахмутом... - відправили до "Флер в гості"
Успіх, рада вітати тебе "в гостях", хоч сама залишаюся в Києві. Головне, що ти живий та неушкоджений. Тримайся. Там у нас багато красивих дівчат і жінок, прогуляйся вулицями міста, отримаєш естетичну насолоду
Дякую)) Та по містах - то ми хіба можемо бути проїздом... "Село і люди" - наше фффсьо!
sashaqbl написав:Нарешті я зрозумів, в чому Ваша проблема. Ви орієнтуєтесь на минулорічні дані. Ось актуальні дані: https://www.oree.com.ua/ І якщо вим подивитесь актуальні дані(денний обєм торгів порядка 3500, нічний - 2300), то виявиться, що Ваша математика не сходиться.
Ні. Все правильно я порахував. Треба брати саме минулорічні дані. Тому що це справжні дані. А актуальні дані спотворені відключеннями. Якщо світло виключити вдень взагалі, то які у вас будуть "актуальні дані"? Пряма лінія.
Коротше, ви не розібрались в моїй логіці. Напевно складна. Зря я так глибоко аналізую ситуацію, люди такого не люблять. Людям більш подобається коли "вся правда" і аналіз вкладається в 2 речення. Причому конкретики і цифр не потрібно, краще загальні слова. Напевно більше такого не робитиму.
mephala написав:щоб звільнятися для початку треба знайти щось більше 20К. хтось і знайде але явно не всі
Навіщо більше? Достатньо стільки ж, або і трошки менше... - так як ти НЕ працюєш 7днів/тиждень, НЕ в стресі 24/7, і спиш вдома з жінкою під теплою ковдрою!!! Тож - різниця є?
сказати що за рік ти подорослишав і став відчувати смак життя? мабудь так
часто питають як можно проміняти зарплату 9-10к в місяць на дохід 500-700 долл з депозитів-а я кажу що як щоб мав би 1,5к долл то, взагалі був би цілком задоволений (хоч я і так задоволений, але 29 років у морі -це забагато для короткого життя)
майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив)