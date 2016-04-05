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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3455345634573458>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:[quote="5537828:beee"]Уже и танки дали
Португалия отказалась поставлять Украине танки Leopard 2, сообщил издание Sol со ссылкой на источник в Минобороны страны.



Деза (мацкаль ІПСО)

https://sol.sapo.pt/artigo/791623/costa ... ia-tanques

Ps может и деза свечу не держал, но об этом пишут.[/quote]



Португалия все же отправит Украине танки Leopard 2

Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта изданию Lusa.

Точное число боевых машин он не уточнил, но сообщил, что поставить их должны до конца марта. Он добавил, что также Лиссабон обсуждает с Германией поставку запчастей для ремонта танков, которые сейчас находятся на складах Португалии.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:31

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
я б в полицию пошёл, пусть меня научат.

Так вони мали 14К + 30К = 44К, а тепер будуть мати лише 17К.
Думаю, тепер в багатьох "щось заболить"...)) багато стануть(зроблять собі) "непридатними" ;)

От простий приклад з Вайбеу...
Зображення


щоб звільнятися для початку треба знайти щось більше 20К. хтось і знайде але явно не всі.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:34

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Давайте все похвастаются кто еще ненавидит vitaliian

Форум - это площадка для актуальной информации, а не для протухлой

Сап по собі дурень це не абияке диво, усі ми не без недоліків.
Але ж дурень з ініціативою, та ще й агресивний... атакує форум кожного дня

sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:47

  fler написав:
  Успіх написав:І от тепер, коли не пройшло і року)) - коли побували в найгарячішшій "точці" під Бахмутом... - відправили до "Флер в гості" ;)


Успіх, рада вітати тебе "в гостях", хоч сама залишаюся в Києві. Головне, що ти живий та неушкоджений. Тримайся. Там у нас багато красивих дівчат і жінок, прогуляйся вулицями міста, отримаєш естетичну насолоду :wink:

Дякую))
Та по містах - то ми хіба можемо бути проїздом...
"Село і люди" - наше фффсьо! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:50

Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©

  mephala написав:щоб звільнятися для початку треба знайти щось більше 20К. хтось і знайде але явно не всі

Навіщо більше?
Достатньо стільки ж, або і трошки менше... - так як ти НЕ працюєш 7днів/тиждень, НЕ в стресі 24/7, і спиш вдома з жінкою під теплою ковдрою!!!
Тож - різниця є?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Они готовят майдан против Путина!" Кремль ополчился на радикальных сторонников войны

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:00

  sashaqbl написав:Нарешті я зрозумів, в чому Ваша проблема.
Ви орієнтуєтесь на минулорічні дані. Ось актуальні дані:
https://www.oree.com.ua/
І якщо вим подивитесь актуальні дані(денний обєм торгів порядка 3500, нічний - 2300), то виявиться, що Ваша математика не сходиться.

Ні. Все правильно я порахував.
Треба брати саме минулорічні дані. Тому що це справжні дані.
А актуальні дані спотворені відключеннями. Якщо світло виключити вдень взагалі, то які у вас будуть "актуальні дані"? Пряма лінія. :D :D

Коротше, ви не розібрались в моїй логіці. Напевно складна. Зря я так глибоко аналізую ситуацію, люди такого не люблять. Людям більш подобається коли "вся правда" і аналіз вкладається в 2 речення. Причому конкретики і цифр не потрібно, краще загальні слова. Напевно більше такого не робитиму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:00

  Успіх написав:
  mephala написав:щоб звільнятися для початку треба знайти щось більше 20К. хтось і знайде але явно не всі

Навіщо більше?
Достатньо стільки ж, або і трошки менше... - так як ти НЕ працюєш 7днів/тиждень, НЕ в стресі 24/7, і спиш вдома з жінкою під теплою ковдрою!!!
Тож - різниця є?


ну походють. пошукають. хто зможе - той піде.
на цивілці з/п не піднімали за період війни. у вас дуже рожеві окуляри стосовно з/п на цивілці.

ЗІ
знайомий працював комірником до мобілізації. за 10К грязними. думаєте 8К на руки буде краще?
я ж правильно розумію що поліція не сплачує податки з своєї зарплатні на відміну від цивільних?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:04

  mephala написав:я ж правильно розумію що поліція не сплачує податки з своєї зарплатні на відміну від цивільних?

Не правильно, сплачує
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:14

  Успіх написав:
  mephala написав:щоб звільнятися для початку треба знайти щось більше 20К. хтось і знайде але явно не всі

Навіщо більше?
Достатньо стільки ж, або і трошки менше... - так як ти НЕ працюєш 7днів/тиждень, НЕ в стресі 24/7, і спиш вдома з жінкою під теплою ковдрою!!!
Тож - різниця є?


сказати що за рік ти подорослишав і став відчувати смак життя? мабудь так

часто питають як можно проміняти зарплату 9-10к в місяць на дохід 500-700 долл з
депозитів-а я кажу що як щоб мав би 1,5к долл то, взагалі був би цілком задоволений
(хоч я і так задоволений, але 29 років у морі -це забагато для короткого життя)

майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю
я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив)
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