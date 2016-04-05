mephala написав:я ж правильно розумію що поліція не сплачує податки з своєї зарплатні на відміну від цивільних?
Не правильно, сплачує
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Грошове забезпечення військовослужбовців 2023 року входить, як і раніше, до загального місячного/річного оподатковуваного доходу, який оподатковують ПДФО за ставкою 18% (п. 167.1 ПК). Однак є кілька нюансів:
ПДФО не утримується взагалі з грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби, у т. ч. тих, що проходять альтернативну службу (пп. 165.1.10 ПК); ПДФО (18%), який утримується з грошового забезпечення, сплачується не бюджету, а назад військовослужбовцям – на виплату рівноцінної та повної компенсації втрати доходу військовослужбовця (п. 168.5 ПК). А от військового збору (ВЗ) дана норма не стосується, тому він переховується у бюджет (про сам ВЗ – див. далі).
Виплачуйте таку компенсацію ПДФО разом із виплатою забезпечення (п. 4 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, постанова Кабміну від 15.01.2004 № 44).
При цьому у Додатка 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу виплату щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовців не відображаємо (роз’яснення ДПС у ЗІР 103.25).
pesikot написав:Одессе уже ситуация начала стабилизироватся
ситуація майже чудова-вчора вимкнули зранку на 2 години і ввечері (о 2110), а о 2230 дали Ел. Енергію (за 1,5години в місцевому ТГ стільки гі*на накидали і на ДТЕК і на мера, і все про те "скільки за цей час вклали на енергії і грошей"-розумію що це накидають переважно жінки(по Ніку), або хлопчики до 25 років), але гидко таке не те, що читати, а й бачити таку ненависть взагалі )
Ps может и деза свечу не держал, но об этом пишут.[/quote]
Португалия все же отправит Украине танки Leopard 2 Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта изданию Lusa. Точное число боевых машин он не уточнил, но сообщил, что поставить их должны до конца марта. Он добавил, что также Лиссабон обсуждает с Германией поставку запчастей для ремонта танков, которые сейчас находятся на складах Португалии.[/quote]
там напрягает другое: Но – говорят уже опробовавшие машину португальские солдаты – высокая чувствительность ее систем (которые невозможно остановить, рискуя деградацией и необходимостью подзарядки энергии, как это происходит с машинами, которые находятся в Санта-Маргариде), подразумевает помощь постоянная, поэтому успех Leopard 2 гарантирован только в сопровождении сложного устройства обслуживания.
pesikot написав:Одессе уже ситуация начала стабилизироватся
ситуація майже чудова-вчора вимкнули зранку на 2 години і ввечері (о 2110), а о 2230 дали Ел. Енергію (за 1,5години в місцевому ТГ стільки гі*на накидали і на ДТЕК і на мера, і все про те "скільки за цей час вклали на енергії і грошей"-розумію що це накидають переважно жінки(по Ніку), або хлопчики до 25 років), але гидко таке не те, що читати, а й бачити таку ненависть взагалі )
Взагалі-то, я писав про Вітальку і жовтень. Я не злопам"ятний, просто злий і пам"ять у мене гарна
Але ваш комент по ситуації в Одесі на зараз - дуже вчасно
mephala написав:я ж правильно розумію що поліція не сплачує податки з своєї зарплатні на відміну від цивільних?
Не правильно, сплачує
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Грошове забезпечення військовослужбовців 2023 року входить, як і раніше, до загального місячного/річного оподатковуваного доходу, який оподатковують ПДФО за ставкою 18% (п. 167.1 ПК). Однак є кілька нюансів:
ПДФО не утримується взагалі з грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби, у т. ч. тих, що проходять альтернативну службу (пп. 165.1.10 ПК); ПДФО (18%), який утримується з грошового забезпечення, сплачується не бюджету, а назад військовослужбовцям – на виплату рівноцінної та повної компенсації втрати доходу військовослужбовця (п. 168.5 ПК). А от військового збору (ВЗ) дана норма не стосується, тому він переховується у бюджет (про сам ВЗ – див. далі).
Виплачуйте таку компенсацію ПДФО разом із виплатою забезпечення (п. 4 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, постанова Кабміну від 15.01.2004 № 44).
При цьому у Додатка 4ДФ Податкового розрахунку сум доходу виплату щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовців не відображаємо (роз’яснення ДПС у ЗІР 103.25).
Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ.
andrijk777 написав:Треба брати саме минулорічні дані. Тому що це справжні дані. А актуальні дані спотворені відключеннями. Якщо світло виключити вдень взагалі, то які у вас будуть "актуальні дані"? Пряма лінія.
Проблема в тому,що якось визначити теперішнє споживання на підставі минулорічних даних трошки складно, оскільки у вас нема жодних даних, скільки саме підприємств зупинилося з безперервним циклом і скільки з тих, які працювали лише вдень, скільки людей виїхало за кордон і т. д. Ви просто тикаєте пальцем в небо і вважаєте, що тикнули правильно. Єдині дані, від яких можна відштовхуватися - це різниця денної і нічної генерації. Зараз це 1.2 ГВт), тобто десь чверть потужності Дністровської ГАЕС. Хоча припускаю, що більша частина цієї різниці за рахунок ГЕС Дніпровського каскаду. В грудні на форумі писали про сильні коливання води біля ГЕС. Якщо відключити ГАЕС і вирівняти роботу ГЕС, то матимемо цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт, що, можливо, й справді дасть можливість не відключати вночі, але при цьому доведеться відключати вдень значно більше. Але тут вилазить один технічний момент -і ГЕС і ГАЕС - це високоманевренні потухності(час реакції в них майже на порядок вищий ніж ТЕС), які потрібні для утримання частоти при різких зростаннях/падіннях навантаження(що характерно для пікових годин) Проте
andrijk777 написав:Треба брати саме минулорічні дані. Тому що це справжні дані. А актуальні дані спотворені відключеннями. Якщо світло виключити вдень взагалі, то які у вас будуть "актуальні дані"? Пряма лінія.
Проблема в тому,що якось визначити теперішнє споживання на підставі минулорічних даних трошки складно, оскільки у вас нема жодних даних, скільки саме підприємств зупинилося з безперервним циклом і скільки з тих, які працювали лише вдень, скільки людей виїхало за кордон і т. д.
Я спеціально виділив жирним в оригінальному пості що важливі не абсолютні дані а важливі пропорції. Підставте свої даті і отримаєте той самий висновок що в мене. Ви навіть вдумливо не читаєте мої пости, тому дискутувати дальше змісту немає.
sashaqbl написав:Ви просто тикаєте пальцем в небо і вважаєте, що тикнули правильно. Єдині дані, від яких можна відштовхуватися - це різниця денної і нічної генерації. Зараз це 1.2 ГВт), тобто десь чверть потужності Дністровської ГАЕС. Хоча припускаю, що більша частина цієї різниці за рахунок ГЕС Дніпровського каскаду. В грудні на форумі писали про сильні коливання води біля ГЕС. Якщо відключити ГАЕС і вирівняти роботу ГЕС, то матимемо цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт, що, можливо, й справді дасть можливість не відключати вночі, але при цьому доведеться відключати вдень значно більше. Але тут вилазить один технічний момент -і ГЕС і ГАЕС - це високоманевренні потухності(час реакції в них майже на порядок вищий ніж ТЕС), які потрібні для утримання частоти при різких зростаннях/падіннях навантаження(що характерно для пікових годин) Проте
Ось ви точно тикаєте пальцем в небо. Звідки у вас дані про "цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт"??? Ось Дневной график производства/потребления электроэнергии за 15.12.2021 г. (по материалам НЭК «Укрэнерго): https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr1.png По-моєму нас так не бомбили щоб генерація впала в 7 разів.
О так! Я вже чекаю з нетерпінням, коли це все закінчиться... і коли зможу насолоджуватись кожним днем життя вдома/з сім'єю!
prodigy написав:майже рік тому Успіх робив прогноз на кінець війни-серпент чи вересень вже не пам'ятаю я в своєму кругу оріентувався на грудень 2024, але сьогодні це не стало меншвирогідним , але треба прожити до кінця весни 2023-там картина буде інакша (сподіваюсь на позитив)
А я вже і не роблю жодних прогнозів стосовно завершення війни... - бо з цими торгами/суперечками/затягуванням про постачання нам зброї, то я кінця/краю не бачу цій війні... нажаль...
п.с. Прошу вибачення у всіх... завжди старався писати позитив... - та реально треба замінювати солдат після року служби(а якщо раніше, то ще краще) - бо, як писав тут побратим Bobua -(мабуть, він писав це про орків ) - спиваються/ріжуться/стріляються...(перше слово можна жирно підкреслити) Bobua - там напишите, що Ви думаєте про це?☝️
Тож - колись тут запитували, може чимось допомогти? Ну там зібрати на якийсь дрон, чи ще на щось? Так - ви всі можете допомогти - "дзвоніть у всі дзвони", донесіть у всі служби/інстанції, що солдатам/ЛЮДЯМ треба ОБОВ'ЯЗКОВО відпочинок після року служби/війни! Хоч на місяць! Це - мінімум!