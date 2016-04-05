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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3456345734583459
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось ви точно тикаєте пальцем в небо.
Звідки у вас дані про "цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт"???

Таки так, тут я загнався. Взяв цифри з ринку. Генерація в районі 12-15 ГВт скоріш за все, хоча точних даних в мене нема.
  andrijk777 написав:Я спеціально виділив жирним в оригінальному пості що важливі не абсолютні дані а важливі пропорції.

Ви не можете просто переносити пропорції - по причині спаду промвиробництва, воно могло абсолютно по різному зачепити денне і нічне споживання.
Тим більше, якщо ринок "добу наперед" рік тому займав 25% генерації, то чому ви по ньому орієнтуєтесь?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:13

  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко

))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:14

  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко


))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:І не з останніх питань - про резерви для діючої армії і що робити з "ухилянтами" . Чомусь зовсім ніде не чув про альтернативу військовій службі для фізично годних "небажаючих"

не переживайте влада уже активно працює над цим питанням (правда методи північнокорейські), але тут таке не можна писати, бо по перше ми майже перемогли, всі чоловіки рвуться на фронт а жінки з дітьми підлітками мріють роками в підвалах клепати снаряди в три зміни
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:28

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко


))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))

Не хотите ? будете иметь рашистов у себя рядом
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мало того, будуть концтабори, тортури, відрізання вух, виривання нігтів , побиття до напівсмерті за українську мову і - в кінцевому підсумку - розстріл в потилицю або в обличчя . Руzzкій мір - калька з нацистської Німеччини , вони їхні куміри ...
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