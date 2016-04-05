andrijk777 написав:Ось ви точно тикаєте пальцем в небо. Звідки у вас дані про "цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт"???
Таки так, тут я загнався. Взяв цифри з ринку. Генерація в районі 12-15 ГВт скоріш за все, хоча точних даних в мене нема.
andrijk777 написав:Я спеціально виділив жирним в оригінальному пості що важливі не абсолютні дані а важливі пропорції.
Ви не можете просто переносити пропорції - по причині спаду промвиробництва, воно могло абсолютно по різному зачепити денне і нічне споживання. Тим більше, якщо ринок "добу наперед" рік тому займав 25% генерації, то чому ви по ньому орієнтуєтесь?
Puente написав:І не з останніх питань - про резерви для діючої армії і що робити з "ухилянтами" . Чомусь зовсім ніде не чув про альтернативу військовій службі для фізично годних "небажаючих"
не переживайте влада уже активно працює над цим питанням (правда методи північнокорейські), але тут таке не можна писати, бо по перше ми майже перемогли, всі чоловіки рвуться на фронт а жінки з дітьми підлітками мріють роками в підвалах клепати снаряди в три зміни
Мало того, будуть концтабори, тортури, відрізання вух, виривання нігтів , побиття до напівсмерті за українську мову і - в кінцевому підсумку - розстріл в потилицю або в обличчя . Руzzкій мір - калька з нацистської Німеччини , вони їхні куміри ...
sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.
Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло. Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)": https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції. Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин". Тепер, як часто відключають світло вдень? По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому. Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі. Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат. Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат. Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні! А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.
дурня... дані взагалі неправильні, тому й висновки такі ж.
по-перше - на РДН торгують тільки частину еенергію - як я колись рахував - десь 25%, саме так.
чому так мало? бо населення використовує еенергію за пільговим тарифом - ця еенергія на РДН взагалі не відображається. як я пам'ятаю - раніше ці дані були щоденними, зараз закриті - щоденне споживання були влітку на рівні 12-15 ГВт, взимку 15-18 ГВт. перепад день-ніч всього 3 ГВт. якщо прикинути зараз по РДН, то споживання на рівні 10 ГВт в день середньому