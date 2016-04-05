RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3457345834593460>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось ви точно тикаєте пальцем в небо.
Звідки у вас дані про "цілодобову генерацію десь в районі 3 ГВт"???

Таки так, тут я загнався. Взяв цифри з ринку. Генерація в районі 12-15 ГВт скоріш за все, хоча точних даних в мене нема.
  andrijk777 написав:Я спеціально виділив жирним в оригінальному пості що важливі не абсолютні дані а важливі пропорції.

Ви не можете просто переносити пропорції - по причині спаду промвиробництва, воно могло абсолютно по різному зачепити денне і нічне споживання.
Тим більше, якщо ринок "добу наперед" рік тому займав 25% генерації, то чому ви по ньому орієнтуєтесь?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:13

  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко

))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))
Letusrock
 
Повідомлень: 278
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:14

  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко


))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))
Letusrock
 
Повідомлень: 278
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:І не з останніх питань - про резерви для діючої армії і що робити з "ухилянтами" . Чомусь зовсім ніде не чув про альтернативу військовій службі для фізично годних "небажаючих"

не переживайте влада уже активно працює над цим питанням (правда методи північнокорейські), але тут таке не можна писати, бо по перше ми майже перемогли, всі чоловіки рвуться на фронт а жінки з дітьми підлітками мріють роками в підвалах клепати снаряди в три зміни
Letusrock
 
Повідомлень: 278
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:28

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко


))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))

Не хотите ? будете иметь рашистов у себя рядом
Венгрия скажет, да мы не при делах, решайте ваши Мукачево сами
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7649
З нами з: 31.08.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мало того, будуть концтабори, тортури, відрізання вух, виривання нігтів , побиття до напівсмерті за українську мову і - в кінцевому підсумку - розстріл в потилицю або в обличчя . Руzzкій мір - калька з нацистської Німеччини , вони їхні куміри ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:06

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Так про відкладене споживання я вам і говорю. З пікових годин переноситься на ніч. Те ж відкладене на бойлерах, пралках, опаленні. Відповідно в ночі не таке вже й мале споживання, як вам здається.

Давайте я вам поясню, бо одне й те саме надоїло.
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабки.

дурня... дані взагалі неправильні, тому й висновки такі ж.

по-перше - на РДН торгують тільки частину еенергію - як я колись рахував - десь 25%, саме так.

чому так мало? бо населення використовує еенергію за пільговим тарифом - ця еенергія на РДН взагалі не відображається. як я пам'ятаю - раніше ці дані були щоденними, зараз закриті - щоденне споживання були влітку на рівні 12-15 ГВт, взимку 15-18 ГВт. перепад день-ніч всього 3 ГВт. якщо прикинути зараз по РДН, то споживання на рівні 10 ГВт в день середньому
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 29.09.19
Подякував: 392 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:10

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
‼В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко


))) у нас місцеві на таке кажуть "гарна спроба, воєнком" ))

слова истинного православного угорца
Прохожий
 
Повідомлень: 12936
З нами з: 05.06.13
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:52

Шах і мат!©

Оце я розумію - чітка відповідь, на скільки ми призвані/скільки ми будемо ще служити!))
https://youtube.com/shorts/gW-_tFptJfY?feature=share
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:19

  fler написав:Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ. 8)

Где вы эту информацию при кипиш в Ха черпаете ?
serg1974
 
Повідомлень: 712
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3457345834593460>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4760
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2268)
04.02.2023 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.