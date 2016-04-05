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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3457345834593460
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:49

  fler написав:Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ. 8)

Через 10 хв побачимо наступ ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:12

Якщо згадали про Харків

https://m.youtube.com/watch?v=X90ghteoYx0
Сюжет ТСН. Попытка захвата власти: в Харькове развернулся настоящий шпионский триллер.

На Ютубі купа ще відео власне з суду.
Для тих, хто хоче хоч трохи сам покопатися.
Хоч винен отой г-л, хоч невинен - це щось за межами...

А тут іронізують з бамажки з мокрою печаткою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:21

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:слова истинного православного угорца

фуу, що за стеріотипи? Я греко-католик, а по мадярські знаю лише "нем тудом"
Letusrock
 
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