Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:49
fler написав:
Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ.
Через 10 хв побачимо наступ ?
Ukrainian
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Додано: Суб 04 лют, 2023 23:12
https://m.youtube.com/watch?v=X90ghteoYx0
Сюжет ТСН. Попытка захвата власти: в Харькове развернулся настоящий шпионский триллер.
На Ютубі купа ще відео власне з суду.
Для тих, хто хоче хоч трохи сам покопатися.
Хоч винен отой г-л, хоч невинен - це щось за межами...
А тут іронізують з бамажки з мокрою печаткою.
detroytred
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Додано: Суб 04 лют, 2023 23:21
vitaliian
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Додано: Суб 04 лют, 2023 23:34
Прохожий написав:
слова истинного православного угорца
фуу, що за стеріотипи? Я греко-католик, а по мадярські знаю лише "нем тудом"
Letusrock
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