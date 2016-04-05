Я одразу передбачав, що рано чи пізно, зарплати для військових зменшать. І відповідно це матиме легкі деморалізуючі наслідки. Я сподіваюсь цей крок пов’язаний з ініціативою збільшення війська, а саме його бойової складової щонайменше вдвічі. Коли стає сумно, згадайте як ми не думали про такі дрібниці, як нарізаний кольоровий папір, на початку війни, і були повні рішучості воювати без жодної фінансової підтримки. https://t.me/BKhodakovsky/2943
Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, в ході слідства встановлено, що особистому водію керівника НААН було незаконно нараховано близько 800 тисяч гривень заробітної плати шляхом одночасного «працевлаштування» у шести державних підприємствах, які входили до структури НААН України. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8258401102
fler написав:Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ.
наступу з півдня не буде-не має морської піхоти взагалі (навіть Сахалінську вже повністю "употребили"), це люди в мережі самі себе лякають, але багато вати з запоребріка пише на наших сайтах(ТГ)
члены батальона «Братство», добровольческой группы украинского спецназа, которые ведут борьбу с владимиром путиным за пределами фронта войны в Украине , мимо оккупированных территорий своей страны — и вглубь россии. Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории россии. https://www.theguardian.com/world/2023/ ... sia-border
Я одразу передбачав, що рано чи пізно, зарплати для військових зменшать. І відповідно це матиме легкі деморалізуючі наслідки. Я сподіваюсь цей крок пов’язаний з ініціативою збільшення війська, а саме його бойової складової щонайменше вдвічі. Коли стає сумно, згадайте як ми не думали про такі дрібниці, як нарізаний кольоровий папір, на початку війни, і були повні рішучості воювати без жодної фінансової підтримки. https://t.me/BKhodakovsky/2943
тер оборона воювала майже 7 місяців без оплати взагалі