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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3457345834593460
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:21

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:слова истинного православного угорца

фуу, що за стеріотипи? Я греко-католик, а по мадярські знаю лише "нем тудом"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 08:32

Я одразу передбачав, що рано чи пізно, зарплати для військових зменшать. І відповідно це матиме легкі деморалізуючі наслідки. Я сподіваюсь цей крок пов’язаний з ініціативою збільшення війська, а саме його бойової складової щонайменше вдвічі.
Коли стає сумно, згадайте як ми не думали про такі дрібниці, як нарізаний кольоровий папір, на початку війни, і були повні рішучості воювати без жодної фінансової підтримки.
https://t.me/BKhodakovsky/2943
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:56

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, в ході слідства встановлено, що особистому водію керівника НААН було незаконно нараховано близько 800 тисяч гривень заробітної плати шляхом одночасного «працевлаштування» у шести державних підприємствах, які входили до структури НААН України.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8258401102
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:08

  fler написав:Сьогодні весь Харків у легкому кіпішу - обговорюють "200 тисяч кацапів на кордоні та їх наступ в 11 вечора". Що цікаво - місто повне людей, але масового виїзду наразі немає, всі сидять "на валізах" і очікують, як воно буде. Вірять, що Харків не вдастся захопити, вірять в ЗСУ. 8)


наступу з півдня не буде-не має морської піхоти взагалі (навіть Сахалінську вже повністю "употребили"), це люди в мережі самі себе лякають, але багато вати з запоребріка пише на наших сайтах(ТГ)

вчора подивися одне відео
https://www.youtube.com/watch?v=38YvXNiIlGg&t=18s
відео не так вплинуло, як коменти русні
типа "одеситы, тикайте...это не ваша война",
Москва с вами, Екатеринбург с вами, ми вас любим

в березні з 2-10 одеська вата першими стала тікати з міста до кордону з Молдовою (черга на кордоні до 15км -переважно коштовні лексуси і мерседеси)
дехто залишився за кордоном, а дехто повернувся
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:15

члены батальона «Братство», добровольческой группы украинского спецназа, которые ведут борьбу с владимиром путиным за пределами фронта войны в Украине , мимо оккупированных территорий своей страны — и вглубь россии.
Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории россии.
https://www.theguardian.com/world/2023/ ... sia-border
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:27

  vitaliian написав:
Я одразу передбачав, що рано чи пізно, зарплати для військових зменшать. І відповідно це матиме легкі деморалізуючі наслідки. Я сподіваюсь цей крок пов’язаний з ініціативою збільшення війська, а саме його бойової складової щонайменше вдвічі.
Коли стає сумно, згадайте як ми не думали про такі дрібниці, як нарізаний кольоровий папір, на початку війни, і були повні рішучості воювати без жодної фінансової підтримки.
https://t.me/BKhodakovsky/2943


тер оборона воювала майже 7 місяців без оплати
взагалі
prodigy
 
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