Додано: Нед 05 лют, 2023 11:27

prodigy написав: не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?) не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?)

Не на Вас уж точно.Промова від Петрова дійсно потужна, але розбивається о скелю обивателя вщент.Лише двома постулатами:1. *Але ж на війні можуть вбити!Можуть! А можуть і не вбити. Кому написано на роду загинути від спеки в пустелі, той не втопиться в річці.*- обиватель точно так само вважає, що може саме його торкнеться (бородатий на подвір'ї і т.д.), а може й ні.2. Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою.І він би не був обивателем.Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.З.и.От дійсно не розумію: невже хтось гадає, що обиватель послухає отакі заклики, почервоніє від сорому за себе, змінить свої погляди та уперед свідомим творцем-будівником розвинутого демократизму.Це потрібно, але головне -- законність та моральний приклад, робота посадовців (можновладців, влади).Чому влада поки не робить цього?Тому що вважає ситуацію контрольованою та задовільною -- активні громадяни воюють-волонтерять, обивателі - працюють в тилу, донатять.Зрозуміло, що активні громадяни своєю ініціативою знизу бажають залучити до себе обивателів.