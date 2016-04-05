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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3458345934603461
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:54

Від Маркуса

Заголовок звичайно дивний, але сама розмова інформативна.
https://m.youtube.com/watch?v=aPBl1DQyejw

Ну і наприкінці:
- справа у тому, що ми не володіємо усією інформацією
- ми не знаємо усіх домовленостей з Заходом
- не знаємо усіх новин з фронту
- моєї інформації недостатньо, щоб судити яка ситуація в країні
- тому я не візьмусь оцінювати, як краще було вчинити
- бо я не знаю
- бо я не на тому місці і слава Богу.

З.и.
Тому й підкреслюю постійно: ми тут просто обговорюємо і нічого більше.
Звичайні балачки...
Не ліпші за бабусь на лавках.
Як би не пижилися))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:03

  Goodman написав:prodigy просто згадай відступ з під Києва і Херсона , це не відступ був, це була втеча. Їх добили ? Наразі зараз формуюють стрільців з калашами, а так хочеться оператором Хаймарса , ти, твоя машина і СТО чоловік поряд від прислуги до охорони.


так, їх майже всіх добили...за рік війни 80% з тих хто починав в лютому -або здох, або 300й без кінцівок, а кому пощастило вціліти після півроку війни демобілізовались
і повтікали до Європи, а хтось навіть до Мексики
https://www.youtube.com/watch?v=lNWSPH8cPso


велика кількість зараз навчається в Британії і Німеччині (за рік підготують більше 50 тисяч військових ЗСУ)

піхота теж потрібна
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:18

  detroytred написав:Заголовок звичайно дивний, але сама розмова інформативна.
https://m.youtube.com/watch?v=aPBl1DQyejw

Ну і наприкінці:
- справа у тому, що ми не володіємо усією інформацією
- ми не знаємо усіх домовленостей з Заходом
- не знаємо усіх новин з фронту
- моєї інформації недостатньо, щоб судити яка ситуація в країні
- тому я не візьмусь оцінювати, як краще було вчинити
- бо я не знаю
- бо я не на тому місці і слава Богу.

З.и.
Тому й підкреслюю постійно: ми тут просто обговорюємо і нічого більше.
Звичайні балачки...
Не ліпші за бабусь на лавках.
Як би не пижилися))


Маркус-поважна людина, але він навіть не майор(комбат), не кажучі про комбріга
він бачить картину з середини (і це навіть ціннише за звіт комбріга, який ніколи не буде у публічному єфірі казати про недоліки, тим більше про помилки)
але картина у нього дуже вузька і інформації у нього обмаль (стосовно майбутніх намірів зсу, і це добре)

не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?)
але форум-це лише обмін думок(інколи інформацією, як він Єдварда)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:27

  prodigy написав:не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?)

Не на Вас уж точно.

Промова від Петрова дійсно потужна, але розбивається о скелю обивателя вщент.
Лише двома постулатами:
1. *Але ж на війні можуть вбити!
Можуть! А можуть і не вбити. Кому написано на роду загинути від спеки в пустелі, той не втопиться в річці.*
- обиватель точно так само вважає, що може саме його торкнеться (бородатий на подвір'ї і т.д.), а може й ні.

2. Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою.
І він би не був обивателем.
Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.

З.и.
От дійсно не розумію: невже хтось гадає, що обиватель послухає отакі заклики, почервоніє від сорому за себе, змінить свої погляди та уперед свідомим творцем-будівником розвинутого демократизму.
Це потрібно, але головне -- законність та моральний приклад, робота посадовців (можновладців, влади).
Чому влада поки не робить цього?
Тому що вважає ситуацію контрольованою та задовільною -- активні громадяни воюють-волонтерять, обивателі - працюють в тилу, донатять.

Зрозуміло, що активні громадяни своєю ініціативою знизу бажають залучити до себе обивателів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 05 лют, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Від Маркуса
Заголовок звичайно дивний, але сама розмова інформативна.
https://m.youtube.com/watch?v=aPBl1DQyejw


з одної сторони Маркус говорить не брати порушників (хоча б рити окопи чи розвантажувати фури з боєприпасами) а другого боку підтверджує що є втома і треба щось з тим робити.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою.
І він би не був обивателем.
Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.


Яскравий приклад це голосування від балди в 2019, і постійні хі-хі, ха-ха над фразою "а то путін нападе". P.S. благаю зелено-рошенівський срач сюди не приплітати
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:25

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою.
І він би не був обивателем.
Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.


Яскравий приклад це голосування від балди в 2019, і постійні хі-хі, ха-ха над фразою "а то путін нападе". P.S. благаю зелено-рошенівський срач сюди не приплітати

Моє бачення, що обиватель такий, як він є. Нормальний. Звичайний.

В демократичній країні треба вміти працювати з цим обивателем.
Кому?
Можновладцям.
Активним же громадянинам треба впливати на владу! Щоб вона правильно працювала з обивателями.

А не самим намагатися працювати з обивателем. Бо ефекту мізер...

Активісти змогли скинути Овоча, але не змогли вплинути на По...
І тепер на 8 році війни Маркус каже про термінову необхідність реформ...
Навіть у армії, Карл.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:відео не так вплинуло, як коменти русні
типа "одеситы, тикайте...это не ваша война",
Москва с вами, Екатеринбург с вами, ми вас любим

Герасимов ідіолог гибридної війни, тому і розганяють фейки про масований наступ з різних сторін.
Суровікін був більш адекватний - стабілізував ситуацію, відійшов там, де не було шансів втриматись. Навіть трансформаторна війна, крім залякування циаільних, зменшила ВВП і фінансування нашої армії.
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