Ну і наприкінці: - справа у тому, що ми не володіємо усією інформацією - ми не знаємо усіх домовленостей з Заходом - не знаємо усіх новин з фронту - моєї інформації недостатньо, щоб судити яка ситуація в країні - тому я не візьмусь оцінювати, як краще було вчинити - бо я не знаю - бо я не на тому місці і слава Богу.
З.и. Тому й підкреслюю постійно: ми тут просто обговорюємо і нічого більше. Звичайні балачки... Не ліпші за бабусь на лавках. Як би не пижилися))
Goodman написав:prodigy просто згадай відступ з під Києва і Херсона , це не відступ був, це була втеча. Їх добили ? Наразі зараз формуюють стрільців з калашами, а так хочеться оператором Хаймарса , ти, твоя машина і СТО чоловік поряд від прислуги до охорони.
так, їх майже всіх добили...за рік війни 80% з тих хто починав в лютому -або здох, або 300й без кінцівок, а кому пощастило вціліти після півроку війни демобілізовались і повтікали до Європи, а хтось навіть до Мексики https://www.youtube.com/watch?v=lNWSPH8cPso
велика кількість зараз навчається в Британії і Німеччині (за рік підготують більше 50 тисяч військових ЗСУ)
Ну і наприкінці: - справа у тому, що ми не володіємо усією інформацією - ми не знаємо усіх домовленостей з Заходом - не знаємо усіх новин з фронту - моєї інформації недостатньо, щоб судити яка ситуація в країні - тому я не візьмусь оцінювати, як краще було вчинити - бо я не знаю - бо я не на тому місці і слава Богу.
З.и. Тому й підкреслюю постійно: ми тут просто обговорюємо і нічого більше. Звичайні балачки... Не ліпші за бабусь на лавках. Як би не пижилися))
Маркус-поважна людина, але він навіть не майор(комбат), не кажучі про комбріга він бачить картину з середини (і це навіть ціннише за звіт комбріга, який ніколи не буде у публічному єфірі казати про недоліки, тим більше про помилки) але картина у нього дуже вузька і інформації у нього обмаль (стосовно майбутніх намірів зсу, і це добре)
не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?) але форум-це лише обмін думок(інколи інформацією, як він Єдварда)
prodigy написав:не знаю, хто тут пижиться (на кого натяк?)
Не на Вас уж точно.
Промова від Петрова дійсно потужна, але розбивається о скелю обивателя вщент. Лише двома постулатами: 1. *Але ж на війні можуть вбити! Можуть! А можуть і не вбити. Кому написано на роду загинути від спеки в пустелі, той не втопиться в річці.* - обиватель точно так само вважає, що може саме його торкнеться (бородатий на подвір'ї і т.д.), а може й ні.
2. Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою. І він би не був обивателем. Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.
З.и. От дійсно не розумію: невже хтось гадає, що обиватель послухає отакі заклики, почервоніє від сорому за себе, змінить свої погляди та уперед свідомим творцем-будівником розвинутого демократизму. Це потрібно, але головне -- законність та моральний приклад, робота посадовців (можновладців, влади). Чому влада поки не робить цього? Тому що вважає ситуацію контрольованою та задовільною -- активні громадяни воюють-волонтерять, обивателі - працюють в тилу, донатять.
Зрозуміло, що активні громадяни своєю ініціативою знизу бажають залучити до себе обивателів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 05 лют, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою. І він би не був обивателем. Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.
Яскравий приклад це голосування від балди в 2019, і постійні хі-хі, ха-ха над фразою "а то путін нападе". P.S. благаю зелено-рошенівський срач сюди не приплітати
detroytred написав:Якби обиватель думав наперед (що може трапитися, переживав за запит онуків, сприймав обов'язок громадянина, то ... ))) він би не чекав війни, війни б не було, країна була іншою. І він би не був обивателем. Він би це все робив раніше і так. Був активним громадянином.
Яскравий приклад це голосування від балди в 2019, і постійні хі-хі, ха-ха над фразою "а то путін нападе". P.S. благаю зелено-рошенівський срач сюди не приплітати
Моє бачення, що обиватель такий, як він є. Нормальний. Звичайний.
В демократичній країні треба вміти працювати з цим обивателем. Кому? Можновладцям. Активним же громадянинам треба впливати на владу! Щоб вона правильно працювала з обивателями.
А не самим намагатися працювати з обивателем. Бо ефекту мізер...
Активісти змогли скинути Овоча, але не змогли вплинути на По... І тепер на 8 році війни Маркус каже про термінову необхідність реформ... Навіть у армії, Карл.
prodigy написав:відео не так вплинуло, як коменти русні типа "одеситы, тикайте...это не ваша война", Москва с вами, Екатеринбург с вами, ми вас любим
Герасимов ідіолог гибридної війни, тому і розганяють фейки про масований наступ з різних сторін. Суровікін був більш адекватний - стабілізував ситуацію, відійшов там, де не було шансів втриматись. Навіть трансформаторна війна, крім залякування циаільних, зменшила ВВП і фінансування нашої армії.