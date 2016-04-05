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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 лют, 2023 13:11
Маркус - глубокий человек, оказывается.
Самое важное, что он сказал - чтобы преодолеть инстинкт самосохранения бойца, армии нужна идеология. Насилие в стиле РФ не работает.
На вопрос, главная причина наступлений рфии - отсутствие у нас техники? Он сказал, "у орків багато людей ". Но он так и не ответил, каким образом это преодолеть, если 140 млн всегда было и будет больше 30 млн (а может и меньше уже)
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beee
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Додано: Нед 05 лют, 2023 13:39
beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
Мені здається, що ситуація під контролем партнерів. Була б критичною, катастрофічною, то надавали б більше та іншу зброю.
Справа не у кінцевому результаті (не у сумніві перемоги України), а в ціні.
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detroytred
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Додано: Нед 05 лют, 2023 14:08
detroytred написав:beee
Населення США-В'єтнам в 60-ті десь 200 млн. до 50.
Мені здається, що ситуація під контролем партнерів. Була б критичною, катастрофічною, то надавали б більше та іншу зброю.
Справа не у кінцевому результаті (не у сумніві перемоги України), а в ціні.
Ясно, дякую. Логічно
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beee
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Додано: Нед 05 лют, 2023 14:21
beee написав: чтобы преодолеть инстинкт самосохранения бойца, армии нужна идеология. Насилие в стиле РФ не работает.
Спорно. Самопожертвование именно из-за идеологии не массовое явление. В том же СССР в 40-х с идеологией было все хорошо. Но очень часто все решалось загранотрядами.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 14:25
beee написав:
Маркус - глубокий человек, оказывается.
Самое важное, что он сказал - чтобы преодолеть инстинкт самосохранения бойца, армии нужна идеология. Насилие в стиле РФ не работает.
На вопрос, главная причина наступлений рфии - отсутствие у нас техники? Он сказал, "у орків багато людей ". Но он так и не ответил, каким образом это преодолеть, если 140 млн всегда было и будет больше 30 млн (а может и меньше уже)
для того щоб країна жила і працювала потрібно 5млн робочих рук (наше економіка як * у гномика, але нехай виживає (хоч і така маленька)
а для того, щоб воювала проти 1млн армії достатньо 700 тисяч (якщо у твоєї армії є техніка, яка переважає техніку ворога)
у ворога досі зберігається перевага в артилерії, авіації, БПЛа (про ракети-балістичні і крилаті навіть мови нема), зараз почали казати про голод (снарядів поменшало)- було відношення 1-до 20, стало 1-7(8)
цікавить -склади в Новобогданівки встигли повністю ліквідувати коли відступали в березні?
якщо у орків залишаться Т62 (Т55), то Леопардам буде проста робота
але до кінця березня обіцяних 400 танків не побачимо (твярдий з Т91 з Польщі-так, та Т72 з Мороко, може 14 з Британії) -в ТГ бачив що 441 (Норвегія 8, Фінляндія 14, Португалія 4, Нідерланди 18-кому цікаво знайдіть в ТГ)
два важких місяця наші герої ще будуть тримати оборону від Кремінної до Вугледара-лінія фронту майже 200км
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prodigy
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