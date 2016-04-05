Що ж, давайте про гіпотетичну відставку Резнікова. Це - якщо це станеться - чистий треш і тріумф “корисних ідіотів” над здоровим глуздом.Чи стане ця відставка невиправною трагедією? Ні, не стане. Багато чого буде залежати від наступника, звісно. Але проблема всієї цієї історії не в Резнікові як міністрі.Проблема в тому, що в нас досі люди, які вважають себе борцями з корупцією і за краще державне управління, неспроможні розібратися в двох фундаментальних речах:1. Коли ними грають як дітьми. І використовують для внутрішніх або зовнішніх розборок чи провокацій.2. Як державне управління працює в принципі. Так, за 10-15 років боротьби з системою не зрозуміти як ця система працює - це талант.Корупційні кейси в міністерстві оборони, безумовно, є. І кейс з харчуванням - це те саме. Але щоб вони зменшилися - ці корупційні кейси - треба реформувати МО. Треба було робити це у відносно мирні 2016-2021 рр, але все було зроблено навпаки. І - взагалі - адекватно реформувати державну службу.Бо зараз, якщо ти хочеш бути ефективним бюрократом, ти вже за півроку або напрацюєш собі на кримінальну справу за перевищення повноважень, або створиш квазі-адміністративні структури щоб розмити відповідальність, за що тебе ось такі ідіоти звинувачувати в корупції.Все, інших варіантів немає. .Проблема в тому, що час реформувати МО і процедури вже згаяно. І під час активної війни зробити це неможливо без втрати керованості. Зміни можуть бути поступові, виключно з тим, щоб зберігати керованість. По якій наші шановні “експерти” і борцуни і завдали удару. В умовах коли треба працювати і підписувати документи. Треба працювати. Зі старими кадрами та із залученням не дуже приємних (але цілком ефективних, судячи за відгуками) людей, з дуже обмеженим переліком людей які вміють у державне управління, розбираються в специфіці задач, мають достатню політичну чи адміністративну вагу.Якщо МО не реформоване і його бюджет з початком війни збільшується БУКВАЛЬНО в 10 разів, воно буде працювати як і звикло. В менеджменті це називається “заливати проблему грошима”. Коли ти вимушений змінювати правила менеджменту вже після того, як почав цей напрямок фінансувати, розуміючи що ефективність нижча за можливу. Бо тупо нема часу.Так, кадрова політика МО - точніше її стабільність, коли на посадах по 20 років сидять одні й ті самі люди - це окремий треш. Але тепер - після такого стилю боротьби з “поганими людьми” (ними оголошені навіть ефективні люди на посадах МО), я дуже хочу подивитися як наші викривачі будуть заманювати в МО кваліфікованих менеджерів, які будуть готові ПІДПИСУВАТИ ДОКУМЕНТИ після такого. Як з досвідом державної служби, так і з хоча б потрібного рівня корпоративним досвідом.Ні, тих, хто вкрав гроші - треба ловити. Але при цьому не треба руйнувати керованість інституції. Бо приберуть Резнікова - який витягує в першу чергу (зовнішньо)політичний вектор МО, призначать іншого міністра - навіть того, хто подобається зараз багатьом - і буде те саме. Він або закине зовнішній напрямок, і все одно нічого не зможе радикально змінити з внутрішнім, або просто завалить і те, і те.І що? Ніхто не може бути краще Резнікова? Може. Є група менеджерів.Менеджер - технократ, який вміє керувати структурами співставного рівня. Наприклад, Андрія Коболєв (відразу вибачаюсь перед Андієм, розумію що навряд йому то треба, але він тут виключно в якості прикладу). Або когось такого самого за рівнем кваліфікації. Але він же СТРАШНИЙ КОРУПЦІОНЕР!! (Ні). І ще гірше Резнікова в уявленні тих, хто захищав ганебну справу проти нього.І це ми ще не говоримо скільки корупції чи тупняка існує на середньому рівні, в тому числі на рівні в/ч.У підсумку ви можете звільнити Резнікова.За 2-3 місяці ми повернемося приблизно до того ж статусу кво що існує зараз. Але ми втратимо 2-3 місяці. І в підсумку переможемо на півроку пізніше.А, і так, корупція вбиває. Це правда.Але.Довбоєбізм вбиває більше